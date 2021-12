SEOUL- Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 124.000 subscribers. Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Kali ini Xaviera membagikan vlog spesial ketika datang ke konser di Korea. Konser ini dimulai dengan penampilan band dimulai dari pukul 5 sore. Xaviera pun menikmati penampilan musik dari teman-teman kampusnya yang berbakat.

“Aku mau nunjukin kalian suasana festival offline di Korea kayak apa, apalagi di zaman-zaman Covid gini kan, karena aku juga pertama kali,” tutur Xaviera dikutip dari unggahan YouTube channel Xaviera Putri.

Walaupun sempat hujan, Xaviera tetap semangat melanjutkan kegiatannya. Selain penampilan band, terdapat penampilan dance ala K-Pop juga, lho! Bagi yang sudah penasaran dengan kegiatan serunya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

(nit)