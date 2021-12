JAKARTA - Nama penyanyi dangdut muda, Lesti Kejora berhasil digaungkan berkali-kali di gelaran Indonesian Music Awards 2021.

Tak hanya memboyong tiga piala di tiga kategori sebelumnya, Collaboration of The Year bersama Ungu, Top Nada Sambung Pribadi lewat lagu Kulepas dengan Ikhlas, dan Social Media Artist of The Year. Sebagai pamungkas, Lesti juga lah yang membawa piala kemenangan untuk kategori Female Singer of The Year.

Didapuk sebagai pemenang Female Singer of The Year di Indonesian Music Awards 2021, Lesti sukses mengalahkan penyanyi senior, Rossa dan rekan penyanyi muda lainnya, Anneth Delliecia, Happy Asmara dan Lyodra.

Diantar sang suami, Rizky Billar ke atas panggung, Lesti mengungkapkan kemenangannya mala mini akan menjadi tanggung jawab yang lebih besar untuk dirinya sebagai penyanyi.

“Masya Allah, Alhamdulillah lagi. Terimakasih ke Allah SWT, ini jadi tanggung jawab besar untuk Lesti yang akan terus belajar. Insha Allah terus belajar supaya jadi penyanyi yang baik, khususnya di industri musik dangdut,” ujar Lesti.

Lesti menambahkan, kemenangannya memboyong total empat piala sekaligus di Indonesian Music Awards 2021 malam ini mungkin adalah rejeki sang jabang bayi.

“Terima kasih ke Langit Musik, RCTI, keluarga. Semua piala di Indonesian Music Awards 2021 saya persembahkan untuk yang sudah support saya dari awal, ini mungkin rezeki dedek bayi juga. Terima kasih sekali lagi,” tutup Lesti. Untuk diketahui, semua pemenang award di perhelatan Indonesian Music Awards 2021 selain mendapat trofi kemenangan juga membawa pulang hadiah uang senilai Rp50juta. Selain itu, Indonesian Music Awards 2021 juga memberikan donasi senilai Rp150juta untuk para kru dan pekerja panggung yang diberikan lewat Komunitas Road Manager Indonesia.