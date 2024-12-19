Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled yang Capai Miliaran Rupiah per Tahun

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:30 WIB
Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled yang Capai Miliaran Rupiah per Tahun
Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled yang Capai Miliaran Rupiah per Tahun. (Foto: Instagram/@fujian)
A
A
A

JAKARTA - Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled menjadi sorotan ketika keduanya ramai dikabarkan dekat. Aisar bahkan secara blakblakan menunjukkan ketertarikannya pada Fuji. 

Sementara Fuji, tampaknya menemukan tipe pria idealnya lewat Aisar, tinggi dan humoris. Kedekatan mereka pertama kali terlihat saat Aisar tanding tinju melawan Fadly Faisal dalam Byon Combat 4.

Dari pertemuan itu, mereka kembali bertemu saat mengisi live TikTok Willie Salim, pada 5 Desember 2024. Aisar bahkan mengunggah foto bersama Fuji  di depan mobil BMW kuning milik selebgram 22 tahun itu.

Foto itu tak hanya bertabur dukungan warganet. Beberapa netizen bahkan fokus pada jam tangan mewah yang dikenakan Aisar. Kabarnya, jam itu seharga Rp3,5 miliar, lebih mahal dibandingkan mobil BMW Fuji senilai Rp2,7 miliar. 

Fuji dan Aisar Khaled sama-sama content creator dengan jutaan subscriber di YouTube. Mari mengulik penghasilan keduanya dengan membandingkan pendapatan YouTube mereka.

Halaman:
1 2 3
