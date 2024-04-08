Reaksi Windah Basudara Usai Ditegur Netizen Gegara Diduga Promosikan Crypto

JAKARTA - Windah Basudara ramai dihujat netizen usai diduga mempromosikan Crypto pada audiensnya. Aksi gamers ini dikecam lantaran banyak pengikutnya yang masih awam dan khawatir terjerumus pada mata uang virtual itu.

Dugaan Windah mempromosikan Crypto ini sontak membuat warganet menegur YouTuber Tanah Air itu. Dalam tangkapan layar yang diunggah akun X, @tanyakanrl, seorang netizen mengingatkan Windah bahwa banyak pengikutnya yang masih belum paham mengenai Crypto.

“Orang juga masih awam, ga ngerti apa apa di DC (Discord) lu bang. Apa lu tega mau ngejebak orang-orang awam,” tulis netizen itu.

“Tanpa lu sadari lu udah masang bom waktu di diri lu sendiri,” tambahnya.

Reaksi Windah Basudara usai ditegur netizen (Foto: Instagram/windahbasudara)

Melihat teguran itu, Windah pun buka suara. Sayangnya, reaksi Windah justru seolah tak masalah mengenai dugaan promosi Crypto tersebut.

“Baik noted Zariz. Aku siap menghadapi bom waktu nya meledak. The forum still on,” ungkap Windah.

BACA JUGA: Windah Basudara Rehat dari YouTube usai Tembus 10 Juta Subscriber

Alhasil, reaksi Windah Basudara diduga mempromosikan Crypto ini mengundang kecaman para netizen. Warganet juga geram lantaran Windah seolah tak lagi fokus pada konten game online yang membesarkan namanya.

“Udah benar bikin konten game aja,” tulis @gr******.