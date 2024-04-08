Windah Basudara Dihujat Diduga Gegara Promosikan Crypto

JAKARTA - Windah Basudara mendadak jadi sorotan netizen. Bukan tanpas sebab, pasalnya gamers sekaligus YouTuber ini diduga mempromosikan Crypto pada audiensnya.

Hal itu sontak membuat Windah Basudara dihujat oleh netizen.

Aksi Windah itu viral usai diunggah akun X, @tanyakanrl. Bahkan, Windah langsung dikecam oleh netizen lantaran ia diduga mempromosikan Crypto pada mayoritas audiensnya yang belum memahami cara bermain Crypto.

“Windah Basudara promosi & ngenalin yang namanya Crypto ke audiencenya yang cukup banyak di Indonesia, padahal itu termasuk high risk,” tulis akun itu, dikutip Senin (8/4/2024).

Windah Basudara dihujat netizen (Foto: X)





Akun tersebut juga membagikan tangkapan layar seorang netizen yang mencoba menegur Windah. Menurut warganet itu, aksi Windah yang diduga mempromosikan Crypto ini bisa membuat orang awam terjerumus.

Netizen itu juga meminta agar Windah tak lagi melakukan promosi mata uang virtual tersebut kepada orang awam.

“Orang juga masih awam, ga ngerti apa apa di DC (Discord) lu bang. Apa lu tega mau ngejebak orang-orang awam?,” tulis netizen itu.

Windah Basudara sendiri dikenal sebagai YouTuber dan gamers yang kerap menjadi panutan banyak pemain game online. Saat tahu Windah diduga ikut mempromosikan Crypto pada orang awam, netizen ikut geram.

Mereka mengaku kecewa dengan Windah karena aksinya itu di tengah banyaknya audiens dirinya yang masih awam dengan Crypto.