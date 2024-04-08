Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Windah Basudara Dihujat Diduga Gegara Promosikan Crypto

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |19:05 WIB
Windah Basudara Dihujat Diduga Gegara Promosikan Crypto
Windah Basudara dihujat netizen (Foto: Instagram/windahbasudara)
A
A
A

JAKARTA - Windah Basudara mendadak jadi sorotan netizen. Bukan tanpas sebab, pasalnya gamers sekaligus YouTuber ini diduga mempromosikan Crypto pada audiensnya.

Hal itu sontak membuat Windah Basudara dihujat oleh netizen.

Aksi Windah itu viral usai diunggah akun X, @tanyakanrl. Bahkan, Windah langsung dikecam oleh netizen lantaran ia diduga mempromosikan Crypto pada mayoritas audiensnya yang belum memahami cara bermain Crypto.

“Windah Basudara promosi & ngenalin yang namanya Crypto ke audiencenya yang cukup banyak di Indonesia, padahal itu termasuk high risk,” tulis akun itu, dikutip Senin (8/4/2024).

Windah Basudara

Windah Basudara dihujat netizen (Foto: X)


Akun tersebut juga membagikan tangkapan layar seorang netizen yang mencoba menegur Windah. Menurut warganet itu, aksi Windah yang diduga mempromosikan Crypto ini bisa membuat orang awam terjerumus.

Netizen itu juga meminta agar Windah tak lagi melakukan promosi mata uang virtual tersebut kepada orang awam.

“Orang juga masih awam, ga ngerti apa apa di DC (Discord) lu bang. Apa lu tega mau ngejebak orang-orang awam?,” tulis netizen itu.

Windah Basudara sendiri dikenal sebagai YouTuber dan gamers yang kerap menjadi panutan banyak pemain game online. Saat tahu Windah diduga ikut mempromosikan Crypto pada orang awam, netizen ikut geram.

Mereka mengaku kecewa dengan Windah karena aksinya itu di tengah banyaknya audiens dirinya yang masih awam dengan Crypto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3097039/fuji_dan_aisar_khaled-dkn4_large.jpg
Adu Penghasilan YouTube Fuji dan Aisar Khaled yang Capai Miliaran Rupiah per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994113/reaksi-windah-basudara-usai-ditegur-netizen-gegara-diduga-promosikan-crypto-64MKrTLvkY.jpg
Reaksi Windah Basudara Usai Ditegur Netizen Gegara Diduga Promosikan Crypto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987608/nessie-judge-dihujat-usai-buat-teori-konspirasi-kate-middleton-TQUFbul5Gx.jpg
Nessie Judge Dihujat Usai Buat Teori Konspirasi Kate Middleton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982094/klarifikasi-youtuber-oday-al-akhras-usai-dirinya-dan-istri-dilaporkan-ke-polisi-36OF3XkpOb.jpeg
Klarifikasi YouTuber Oday Al Akhras Usai Dirinya dan Istri Dilaporkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/33/2975158/selamat-nessie-judge-resmi-menikah-dengan-andryan-gama-zSTrhDgafY.jpg
Selamat, Nessie Judge Resmi Menikah dengan Andryan Gama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/33/2971766/youtuber-jacqueline-wijaya-gelar-pesta-mewah-bertema-under-the-sea-untuk-sang-ibu-v6JtwoVAQh.jpeg
YouTuber Jacqueline Wijaya Gelar Pesta Mewah Bertema Under The Sea untuk Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement