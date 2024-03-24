Nessie Judge Dihujat Usai Buat Teori Konspirasi Kate Middleton

JAKARTA - Nessie Judge mendadak dihujat netizen. Hal tersebut terjadi lantaran sang YouTuber merangkum teori-teori konspirasi mengenai keberadaan Kate Middleton, usai istri dari Pangeran William ini tak muncul ke publik pasca-operasi perut.

Setelah konspirasi ramai beredar, Princess of Wales ini pun muncul ke publik dan mengumumkan dirinya didiagnosis kanker. Mengetahui kabar tersebut, Nessie menuliskan rasa sedihnya saat tahu kondisi Kate Middleton.

“Aku sedih banget ternyata Kate sakit,” tulis Nessie, di akun X-nya, @nessiejudge, dikutip Minggu (23/3/2024).

Dalam cuitan itu, Nessie juga menyeret soal pihak kerajaan yang dianggap bertele-tele dan tak langsung mengungkap kondisi asli Kate. Hal itu lah yang menyebabkan ramai teori konspirasi beredar di sosial media.

“Tapi aku juga agak kesal dengan cara istana menangani situasi, mengapa membuang-buang waktu dengan foto photoshop, penampakan video, dan pengisi teori yang buruk, daripada hanya mengatakan dia sakit parah, ada komplikasi, & kesulitan yang tidak terduga,” tambah Nessie.

Nessie Judge dihujat usai buat teori konspirasi Kate Middleton (Foto: Instagram/nessiejudge)





Nessie juga menjelaskan liarnya teori-teori mengenai keberadaan Kate berkembang akibat pihak kerajaan yang tak segera buka suara.

Ditambah lagi adanya insiden foto Kate yang diedit sehingga menambah banyak spekulasi liar dari publik.

“Teori semakin liar karena sedikitnya informasi, dan adanya inkonsistensi (seperti dia memotret fotonya sendiri) dalam menyampaikannya,” tambah Nessie.

Di tengah ungkapan itu, Nessie justru mendapat hujatan dari warganet di X. Alih-alih setuju dengan pendapat Nessie, netizen justru menegaskan bahwa selama ini Kate memang tengah sakit meski belum mengumumkan penyakit yang dideritanya.

Mereka mengatakan Nessie tak berempati lantaran ikut menyebarkan teori konspirasi liar ketimbang menunggu klarifikasi dari Kate Middleton.

“Dear kak Nessie, permintaan maaf yang sederhana itu cukup,” kata akun @_i*******.