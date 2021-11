SEOUL- Aktor K yang belakangan ramai dibicarakan karena meninggalkan mantan kekasihnya terungkap. Dia merupakan aktor Ko Se Won yang telah banyak bermain drama.

Ko Se Won pun kemudian meminta maaf lantaran telah melakukan hal tersebut. Dia juga mengaku akan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

“Saya dengan tulus meminta maaf karena telah membuat semua orang khawatir atas satu hal yang tidak menguntungkan seperti ini," kata Ko Se Won seperti dikutip dari KBI Zoom, Jumat (26/11/2021).

"Saya ingin meminta maaf kepada gadis itu untuk tujuan apa pun. Saya pasti akan bertanggung jawab atas apa yang harus saya per urusan," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan kekasihnya mengungkapkan bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh aktor K. Dia juga mengaku ditinggalkan dalam kondisi hamil hingga mendapat ancaman.

“Saya dulu ditelantarkan dan mengalami keguguran setelah saya hamil oleh Tuan K, yang dikenal sebagai Prince of The Housewives," katanya.

Awalnya, perempuan yang disebut A tidak mengungkapkan Aktor K adalah Ko Se Won. Namun hal tersebut terungkap setelah netizen yang mengenal Ko Se Won sebagai pria yang sudah menikah melontarkan kritik kepada sang aktor bahwa dia berselingkuh.

Go Se-won meminta maaf

Terakhir, A menyebutkan, “Go Se-won putus denganku melalui pesan teks setelah aku hamil. Setelah saya menghubunginya setelah beberapa bulan dan menyampaikan informasi tentang keguguran saya, dia menyebutkan, “Mengapa Anda hamil begitu sederhana?” dan mengklaim, "Anak itu bukan anak saya." Setelah saya menyebutkan saya akan mempublikasikan pesan kami di Web, dia mengutuk dan memerintahkan saya untuk menerbitkannya. Dia menyebutkan dia akan menuntut saya jika saya memposting pesan online, dan saya menjawab bahwa saya akan pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan jika kritik tersedia, ”tambahnya.

Sementara itu, Go Se-won memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 1997, direkrut melalui keahlian rekrutmen terbuka kesembilan belas KBS, dan muncul di “Three Brothers,” “The Moon and Stars For You” “Harmful Promise,” “Mom's Backyard, ” dan “Nona Muda-ae yang tidak sopan.”

(nit)