LOS ANGELES - Kim Kardashian selama ini dikenal sebaga sosok kontroversional di dunia Hollywood. Namun pada awal kemunculan, namanya dikenal bukan sebagai aktris ataupun penyanyi. Melainkan berkat video seksnya bersama sang mantan kekasih, William Ray Norwood Jr (Ray J)

Skandal Video Seks dengan Vivid Entertainment

Melansir People, 21 February 2007, video itu dibuat pada saat Kim dan Ray J tengah menjalani hubungannya selama 3 tahun. Tetapi keduanya berpisah pada 2005.

Video seks putri Kris Jenner itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Vivid Entertainment, produser utama film dewasa untuk didistribusikan. Ketika itu, Kim mengecam perusahaan tersebut.

"Rekaman ini dibuat tiga tahun lalu dan dimaksudkan menjadi sesuatu yang pribadi antara aku dan pacar. Itu sangat menyakitkan tidak hanya bagiku tapi juga keluargaku," katanya kala itu.

Ia meminta ganti rugi yang tidak ditentukan, biaya pengacara dan keuntungan seluruh penjualan rekaman video panasnya. "Saya mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mendistribusikan rekaman ini karena itu dijual sepenuhnya tanpa izin atau persetujuan saya," sambung Kim.

Tetapi Vivid Entertainment mengaku telah membeli rekaman seks Kim dan Ray J seharga Rp14,1 juta dari pihak ketiga tetapi tidak mengidentifikasi orang tersebut dan merilis video panas itu pada 28 Februari 2007.

Belakangan diketahui bahwa Ray J sendiri yang telah menjual video seks mereka kepada Vivid Entertainment. Mengutip Daily Mail, 28 September 2015, Kim menyadari bahwa menindak jalur hukum untuk perusahaan itu tidak akan membuat video pornonya menghilang.

Kim menyerahkan permasalahan ini kepada Joe Francis, rekannya yang ia kenal karena persahabatannya dengan Paris Hilton. Kebetulan, Joe memiliki kedekatan dengan industri hiburan dewasa, sehingga ia bisa mengontak bos dari Vivid Entertainemmnt, Steve Hirsch. Berkat bantuan Joe, Kim bisa mencapai kesepakatan dengan perusahaan tersebut.

Kim dan Ray J masing-masing menerima sekitar Rp4,2 miliar dari rekaman itu. Mereka juga akan menerima potongan dari video yang dijual atau diunduh. Kim akhirnya membatalkan tuntutannya terhadap Vivid Entertainment.

Mengutip Gizmodo, 26 November 2014, Video seks Kim Kardashian dengan Ray J menjadi salah satu video porno yang paling banyak ditonton dalam sejarah setelah pose telanjang Kim dirilis oleh Paper Magazine (NSFW). Bahkan mampu menghancurkan catatan dalam PornHub dengan pencarian 'Kim Kardashian' melonjak 629 persen dan menempatkannya di posisi pertama.

Raih Keuntungan Fantastis dan Laris Manis di Hollywood

Selain mendapatkan uang sebesar Rp4,2 miliar, Kim juga mendapatkan keuntungan lain. Ia berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp705,1 juta hanya dalam waktu satu bulan saja. Video pornonya itu sukses melambungkan popularitas Kim dengan total kekayaan bersih sebesar Rp1,1 triliun.

Nama Kim mulai bersinar lewat reality show Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) pada 2007. Kini acara itu mampu membuat keluarga Kardashian meraih keuntungan Rp 1.4 triliun untuk empat tahun ke depan. Kim dikatakan mendapat bagian sebesar Rp 211,6 miliar dan akan mendapat bonus Rp70,5 miliar apabila suaminya, Kanye West ikut tampil dalam program tersebut.

Program reality show itu menjadi acara terpanjang dan terpopuler sepanjang masa. Dikutip dari Showbiz CheatSheet, 5 Maret 2019, Kekayaan tersebut membuat Kim dinobatkan sebagai orang paling berpengaruh di TIME pada tahun 2015.