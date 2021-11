SEOUL - Performa drama Now We Are Breaking Up semakin solid pada episode kedua yang tayang pada 13 November 2021. Nielsen Korea mencatat, drama baru SBS itu berhasil membukukan rating rata-rata sebesar 8 persen dengan titik tertinggi 10,5 persen.

Sementara itu, drama saeguk terbaru MBC, The Red Sleeve -yang tayang bersamaan dengan Now We Are Breaking Up- meraih rating 5,6 persen dengan titik tertinggi 8,2 persen.

Di lain pihak, persaingan rating di platform saluran TV nasional masih dipimpin oleh drama akhir pekan KBS 2TV, Young Lady and Gentleman. Dengan rating 28,2 persen, drama itu berhasil mempertahankan posisinya sebagai program TV yang paling banyak ditonton pada 13 November 2021.

Sementara di platform TV kabel, drama tvN, Jirisan masih mendominasi dengan rating 7,9 persen dan titik tertinggi 8,7 persen. Drama misteri yang diperankan Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon itu juga menguasai demografi penonton usia 20-49 tahun dengan rating 3,9 persen.

Drama lain dari tvN, Happiness masih berada di rating 3,3 persen dan titik tertinggi 4,1 persen. Pada demografi penonton usia 20-049 tahun, drama tersebut mencatatkan rating 2,2 persen dan titik tertinggi 3 persen. Sementara drama JTBC, Inspector Koo mengalami penurunan rating dari episode sebelumnya, sebesar 1,8 persen. Penurunan serupa juga dialami serial OCN, Chimera yang hanya meraih rating sebesar 1 persen.