SEOUL - Song Hye Kyo mengunggah sebuah pesan manis untuk Park Hyung Sik, setelah aktor Happiness itu memberikan dukungan atas penayangan perdana drama sang aktris, Now We Are Breaking Up.

Dalam unggahannya, sang aktris mengunggah foto hitam putih di mana dia tersenyum sambil memegang buket bunga kiriman Park Hyung Sik. Bersama foto itu, dia menulis, “Terima kasih, Park Hyung Sik Happiness!!”

Saling dukung antara kedua aktor ini sebenarnya cukup menarik mengingat, drama Song Hye Kyo dan Park Hyung Sik tayang di hari yang sama. Drama Now We Are Breaking Up tayang di SBS setiap Jumat dan Sabtu, pukul 22.00 KST.

Di lain pihak, tvN menayangkan Happiness di hari yang sama, pukul 22.40 KST. “Kyo noona, selamat atas pemutaran perdana dramamu di pukul 22.00 KST, dari adikmu yang dramanya tayang di channel sebelah, pukul 22.40 KST,” ujar Park Hyung Sik.

Serial Now, We Are Breaking Up memulai debutnya di SBS, pada 12 November 2021, dengan rating 6,4 persen. Sementara Happiness memulai penayangannya sejak 5 November 2021 dengan rating 3,3 persen.*

