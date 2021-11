JAKARTA- Kabar duka kembali mewarnai industri hiburan tanah air. Aktor dan presenter Rony Dozer meninggal dunia pada Kamis, 11 November 2021 karena serangan jantung.

Ucapan duka turut dari rekan-rekannya sesama artis, diketahui ramai membanjiri sosial media. Salah satunya ialah dari sahabatnya, Winky Wiryawan, yang pernah bersamanya tampil dalam film Jelangkung di 2001.

Melalui akun Instagram pribadinya, mantan suami Alice Norin itu menuliskan kalimat duka cita pada pria 46 tahun tersebut. Ia bahkan mengaku telah menjadwalkan pertemuan dengan Rony dalam waktu dekat. Sayangnya hal tersebut tak akan pernah lagi bisa terwujud.

"Roniiii.. Baru sebulan yang lalu kita janjian buat gue ngobrol-ngobrol di acara loe. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Yang tenang di sana yah Ron," ungkap Winky pada keterangan video, dikutip Jumat (12/11/2021).

Dalam unggahannya, Winky juga sempat memperlihatkan potongan film Jelangkung yang sempat hits pada masanya. Pada video tersebut, Rony Dozer yang memerankan tokoh Gomba, terlihat sibuk memasukkan makanan ke dalam tasnya, saat hendak bersiap untuk mengunjungi Desa Angkerbatu.

"Lo orang pertama yang paling asik di lokasi “JELANGKUNG” th.2001, film pertama kita. Makasih buat semuanya dan makasih buat persahabatan kita. Rest In Peace Rony Dozer @dozersmile75," lanjutnya.

Unggahan Winky membuat netizen turut berduka cita atas kepergian bintang Extravaganza tersebut. Mereka juga turut mengenang karya terbaik Rony, yakni saat dirinya bermain dalam film Jelangkung.

"Semoga tenang di surga om Rony. Terimakasih sudah menghibur masa kecil kami," tulis netizen.

"The best horror movie no doubt. Rest in peace," tulis yang lain.