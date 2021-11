JAKARTA - Vision+ bersama brand make up Soulyu meluncurkan series yang terdiri dari tiga episode berjudul Cantik Ya Kamu. Secara garis besar series tersebut mengisahkan tentang tiga wanita dengan latar belakang berbeda. Ketiganya mencari standar kebahagiaan dari versi masing-masing.

Salah satu tokoh dalam series Cantik Ya Kamu ada Langi yang diperankan oleh Tika Bravani. Tokoh Langi digambarkan sebagai sosok perempuan hamil yang tetap berkarya apapun kondisinya.

"Langi ini mewakili karakter seorang perempuan yang sedang hamil, sambil hamil ingin berkarya juga, ingin bekerja juga. dan juga ada rasa insecure sebagai seorang perempuan, kan berubah bentuk (ketika hamil), kemudian sibuk juga terus bagaimana hubungan dengan suami, itu tergambar di series ini," ujar Tika Bravani saat menghadiri Press Conference & Screening Vision+ Series Cantik Ya Kamu.

Sebagai perempuan yang sudah pernah merasakan beratnya mengandung seorang bayi dalam perut, Tika merasa tokoh Langi ini begitu sesuai dengan dirinya.

"Ini web series atau judul pertama setelah aku cuti berkarya karena hamil dan melahirkan, jadi kebetulan pas banget sih timing nya, baru banget berasa rasanya hamil, beratnya gimana. Makanya waktu aku peranin ini aku merasa relate banget," kata Tika.

Menurut Tika dengan hadirnya tokoh Langi sebagai sosok perempuan hamil, series Cantik Ya Kamu ini ingin menunjukan sisi luar biasa dari wanita hamil.

"Dalam series Cantik Ya Kamu ini menggambarkan bahwa perempuan hamil juga bisa kuat," ujar Tika.

Selain Tika Bravani yang berperan sebagai Langi dalam series kolaborasi Vision+ dan Soulyu ini, ada pula dua pemeran utama lain yakni Ariel JKT 48 sebagai Bea, dan Windy Apsari sebagai Millie.

Soulyu sendiri merupakan brand dengan tagline 'So Pretty So You' yang menawarkan kecantikan ala Korea namun tetap bersertifikat halal dan alami.

(aln)