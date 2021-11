JAKARTA - Cantik Ya Kamu adalah serial drama pendek terbaru dari layanan streaming Vision+. Membawa topik kecantikan dan kepercayaan diri perempuan Indonesia, serial ini berfokus pada tiga perempuan bernama Bea, Millie, dan Langi yang datang dari latar belakang yang berbeda namun sama-sama berjuang memahami arti kecantikan yang sesungguhnya.

"Serial ini sejatinya tentang women empowerment," terang Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Managing Director dari Vision+, "perempuan Indonesia sebenarnya tak jarang sudah merasa cukup dan cantik dalam cara masing-masing, karena cantik kan relatif ya."

Berkolaborasi dengan brand kecantikan Soulyu, serial ini ingin mengajak para penonton untuk memahami apa itu "kecantikan dari dalam" yang, bagi Clarissa, bisa tumbuh dari rasa percaya diri.

"Dalam tiga episode Cantik Ya Kamu, kami akan membawakan tiga sudut pandang perempuan yang punya masalah berbeda-beda tapi tetap merasa beautiful in their own ways" lanjut sang Managing Director dikutip dari konferensi pers Cantik Ya Kamu.

Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, serial ini disebut akan menyoroti definisi kecantikan yang kini masih menjadi polemik di kalangan perempuan Indonesia.

"Di sini yang kami soroti adalah definisi cantik, karena untuk tiap orang kecantikan itu punya arti yang berbeda. Buat saya sendiri, cantik itu tentang keindahan pemikiran, hati, dan tentunya penampilan," ungkap sang sutradara menambahkan.

Diciptakan oleh Raymond Gultom dan Rick Soeravani, serial berjumlah tiga episode ini dibintangi oleh Tika Bravani, Ariella Calista, dan Windy Apsari sebagai trio tokoh utama. Cantik Ya Kamu akan tayang eksklusif di layanan streaming Vision+, dengan episode pertama yang sudah dirilis 5 November lalu.

