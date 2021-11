JAKARTA – Tayangan Once Upon a Time in Chinatown merupakan docuseries original dari Vision+ yang mengangkat kisah deretan restoran legendaris di kawasan Kota Tua Jakarta. Docuseries ini akan menampilkan perjalanan aktor Zack Lee dalam mengulik kisah inspiratif dari pemilik restoran tersebut.

Selain mengangkat kisah inspiratif membangun sebuah bisnis kuliner, docuseries yang disutradarai Sheila Timothy dan Zack Lee ini memadukan cerita daerah Kota Tua Jakarta yang lekat dengan sejarah dan budaya Tionghoa.

Terdiri atas tujuh episode, tayangan Once Upon a Time in Chinatown ini akan menampilkan perspektif yang berbeda tentang kuliner. Sehingga, docuseries ini dapat mengubah pandangan penonton dalam memaknai sebuah kuliner.

Docuseries ini memiliki banyak alasan untuk Anda nantikan. Berikut tiga alasan utama yang membuat Once Upon a Time in Chinatown menjadi tontonan yang menarik dan wajib untuk ditonton.

1.Pengetahuan Kuliner

Setiap episode Once Upon a Time in Chinatown akan memperlihatkan serta menjelaskan unsur-unsur makanan yang disajikan oleh setiap restoran yang tentunya memiliki ciri khas makanan yang berbeda. Termasuk di dalamnya filosofi di balik pembuatan sebuah makanan. Filosofi tersebut biasanya diadaptasi dari budaya Tionghoa yang dipadukan dengan kultur Indonesia.

2.Simpan Banyak Cerita Menarik

Selain unsur kuliner, perpaduan antarbudaya serta kisah-kisah inspiratif dari pemilik restoran menjadikan docuseries ini semakin menarik untuk ditonton. Berbeda dari review makanan yang hanya berfokus pada cita rasa makanan, tayangan ini lebih condong pada cerita di baliknya.

Docuseries ini menggunakan makanan sebagai medium untuk menceritakan kisah hidup pemilik restoran, mulai dari resep makanan yang diteruskan secara turun temurun hingga pengorbanan seorang anak demi menghormati perjuangan orangtuanya mempertahankan bisnis.

3.Media Refleksi Diri

Kisah-kisah dari para pemilik restoran yang mempertahankan resep khas keluarga secara turun temurun pada docuseries ini dapat mengingatkan para penontonnya untuk menghargai kerja keras dan perjuangan dalam kehidupan.

Dalam kesempatan konferensi pers Vision+ originals Once Upon a Time in Chinatown, Zack Lee mengungkapkan, ide di balik penggarapan program tersebut. "Dari awal, kami memang mau membuat docuseries yang menggunakan makanan sebagai medium untuk menceritakan hidup mereka," ujarnya. Mantan suami Nafa Urbach itu menambahkan, "Kami tidak ingin docuseries ini hanya sekadar makan-makan. Tetapi, ada pesan moral yang menginspirasi banyak generasi, bahwa ada kisah yang mungkin nyaris hilang. So, that's the whole idea." Episode 1-3 Once Upon a Time in Chinatown dapat ditonton secara gratis di Vision+.