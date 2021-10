PLATFORM over the top (OTT) Vision+ menyediakan konten terlengkap mulai dari koleksi konten streaming lebih dari 16.000 jam tayang video on demand (VOD), ratusan channel TV baik lokal, internasional dan premium, serta ada juga deretan judul dan genre Vision+ Originals.

Untuk mempermudah pengguna untuk mencari konten yang beragam dan sebanyak itu, Vision+ mendesain interface-nya dengan membuat cluster konten untuk mempermudah pengguna mencari konten yang ingin ditonton.

“Menghadirkan konten yang lengkap dan meng- update kontennya adalah salah satu komitmen kami untuk memenuhi semua minat menonton pengguna yang beragam. Namun, akan sangat frustating apabila mencari konten yang banyak tersebut secara manual. Dengan adanya cluster konten ini, membantu pengguna menentukan pilihan menonton, bahkan ketika mereka bingung mau menonton apa,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Cluster konten terbentuk dari behaviour pengguna, sehingga apa yang ditampilkan pada interface Vision+ merupakan pola menonton para pengguna yang diakumulasi oleh sistem dan disusun menjadi cluster konten. Selain itu, interface cluster ini juga memberikan informasi konten yang sedang tren dengan memberi label peringkat pada konten tersebut.

Selain memudahkan dalam pencarian konten, cluster konten ini juga berguna untuk memberikan info ter- update yang relevan, seperti info special ocation PON XX Papua 2021 yang beberapa waktu lalu sudah berlangsung dan masih bisa ditonton dalam format video on demand (VOD).

Cluster konten merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan Vision+. Masih banyak lagi keunggulan yang dapat dinikmati para pengguna, selain dari segi kontennya yang lengkap.

Untuk mendapatkan pengalaman seru menonton konten Vision+ dan mengakses seluruh jenis kontennya, pengguna bisa meng- update akunnya menjadi premium dengan harga paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.

