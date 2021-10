SEOUL - Dua aktor The Penthouse, Yoon Jong Hoon dan Kim Young Dae akan reuni dalam drama Shooting Star. Bersama kedua aktor itu, Lee Sung Kyung juga dipastikan menjadi aktris utama drama baru tvN tersebut.

Drama ini akan menyajikan keseharian orang-orang yang bekerja di balik layar industri hiburan. Ceritanya tentang romansa Oh Han Byul (Lee Sung Kyung), kepala tim humas sebuah agensi hiburan dengan bintang besar, Gong Tae Sung (Kim Young Dae).

Sementara aktor Yoon Jong Hoon akan berperan sebagai Kang Yoo Sung dalam drama tersebut. Dia digambarkan sebagai kepala tim manajemen sebuah agensi hiburan yang terkenal tampan dan cakap dalam pekerjaannya.

Akting aktor 37 tahun itu mulai menarik perhatian publik, setelah dia berperan sebagai Ha Yoon Cheol dalam tiga seri The Penthouse. Sebelumnya, sang aktor juga terlibat dalam sederet drama, seperti Emergency Couple, Return, hingga Come and Hug Me.

Baca juga: Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae Konfirmasi Bintangi Shooting Star

Formasi aktor Shooting Star itu dilengkapi dengan kehadiran Lee Jung Shin ‘CNBLUE’ dan Lee Seunghyub ‘ N.Flying’. Drama tersebut akan digarap oleh sutradara lee Soo Hyun dan penulis skenario Choi Young Woo. Dengan rampungnya proses casting, maka drama tersebut akan memulai proses syuting, pada akhir Oktober 2021. Sejauh ini, tvN belum mengumumkan jadwal tayang resmi drama Shooting Star.* Baca juga: BTS Isi OST Film The Eternals