SEOUL - Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae akhirnya mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam drama terbaru tvN, Shooting Star. Drama itu akan menyoroti orang-orang yang bekerja di balik layar industri hiburan Korea Selatan.

Mereka adalah reporter hiburan, tim humas, hingga manajer yang selalu menutupi permasalahan yang ditimbulkan sang idol. Mengusung genre komedi romantis, drama ini berkisah tentang perjuangan dalam mendebutkan seorang idola.

Lee Sung Kyung berperan sebagai Oh Han Byul, kepala Tim Humas di sebuah agensi hiburan. Dia memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni dan cakap dalam menghadapi situasi krisis.

Dia kemudian harus menangani idol populer bernama Gong Tae Sung (Kim Young Dae). Penggemar menyukai imej tulus dan manis yang selalu ditampilkannya selama ini. Namun di saat bersamaan, dia juga sangat kompetitif untuk urusan karier.

So Jae Hyun, Chief Producer Studio Dragon mengatakan, “Shooting Star akan memperlihatkan bagaimana orang-orang di sekitar sang artis akan memengaruhi imejnya. Kami akan menyuguhkan perspektif seorang manajer, tim PR, dan para jurnalis di balik dunia hiburan.”

Drama tersebut akan digarap oleh penulis skenario Choi Young Woo dan sutradara Lee Soo Hyun yang merupakan sosok di balik drama Awaken, The Witch’s Diner, dan Find Me in Your Memory.*

