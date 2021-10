SEOUL - Yoon Sanha 'ASTRO' dipastikan akan beradu akting dengan Kim Jae Wook dan Krystal Jung dalam drama terbaru KBS, Crazy Love. Hal itu diumumkan oleh agensi sang idol, Fantagio, pada 4 Oktober 2021.

Drama Crazy Love berkisah tentang seorang pria yang berpura-pura hilang ingatan saat mengetahui dia akan dibunuh. Dia kemudian bertemu seorang perempuan yang mau menjadi tunangannya karena mengetahui dia tak akan hidup lama.

Kim Jae Wook digaet untuk berperan sebagai Noh Go Jin, CEO Go Study dan pakar matematika terbaik di Korea Selatan. Sementara Krystal, dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Lee Ji Young, sekretaris Noh Go Jin.

Mengutip Allkpop, Senin (4/10/2021), Lee Ji Young digambarkan sebagai sekretaris yang sangat tulus dan bertanggung jawab. Namun, dia juga sangat pendiam, introvert, dan kerap merasa tak punya harapan dalam hidupnya.

Sanha ASTRO dipercaya untuk menghidupkan peran Lee Shin Ah, adik laki-laki Lee Ji Young. Idol 21 tahun itu sebelumnya pernah membintangi Love Formula 11M, web drama yang bercerita tentang pesepak bola.

Di lain pihak, naskah drama Crazy Love akan ditulis oleh penulis skenario Kim Bo Gyeom. Rencananya, KBS akan menayangkan drama tersebut pada Februari 2022.*

