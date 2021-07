SEOUL - Krystal Jung berpotensi beradu akting dengan Kim Jae Wook dalam drama Crazy Love. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi personel girl group f(x) tersebut, H& Entertainment.

“Benar, dia mendapat tawaran tersebut dan saat ini masih mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (27/7/2021).

Drama Crazy Love berkisah tentang seorang pria yang berpura-pura hilang ingatan saat mengetahui dia akan dibunuh. Dia kemudian bertemu seorang perempuan yang mau menjadi tunangannya karena mengetahui dia tak akan hidup lama.

Kim Jae Wook digaet untuk berperan sebagai Noh Go Jin, CEO Go Study dan pakar matematika terbaik di Korea Selatan. Sementara Krystal, dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Lee Ji Young, sekretaris Noh Go Jin.

Ji Young digambarkan sebagai sektretaris yang sangat tulus dan bertanggung jawab. Namun, dia juga sangat pendiam, introvert, dan kerap merasa tak punya harapan dalam hidupnya.

Saat ini, Krystal Jung diketahui tengah membintangi drama baru KBS, Police University, bersama Cha Tae Hyun dan Jinyoung B1A4. Drama tersebut dijadwalkan memulai masa tayangnya pada 9 Agustus mendatang. Sementara itu, drama Crazy Love melibatkan Kim Bo Gyeom sebagai penulis skenario. Jika Krystal Jung dan Kim Jae Wook menerima tawaran ini, maka drama ini dijadwalkan tayang pada akhir 2021.*