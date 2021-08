JAKARTA - Sikap yang diperlihatkan atau pernyataan yang dibuat dengan alasan yang tidak benar bisa ditafsirkan sebagai sebuah kesalahan. Ketika sebuah kesalahan dilakukan berulang kali akan sangat tidak baik, karena bisa menjadi kewajaran atau bahkan pembenaran. Lantas bagaimana baiknya?

Penyanyi muda berbakat, Elvan Saragih memilih untuk meninggalkannya. Hal ini ditunjukkannya dalam single terbaru yang diberi judul Kau Ulangi Lagi. Lagu ini seakan menjadi jawaban dari pertanyaan di atas. Dimana hubungan yang tidak baik dan tidak sehat, baiknya memang ditinggalkan. Karena kebahagiaan dalam menjalin sebuah hubungan bisa dibilang adalah prinsip.

Baca Juga:

Juara Rising Star Indonesia, Elvan Saragih 3 kali Gagal di Ajang Pencarian Bakat

Elvan Saragih Kenang Momen Indah saat Karantina Rising Star Indonesia

“Lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya pasangan, yang selalu melakukan kesalahan yang sama hingga membuat dirinya meninggalkan pasangannya. Uniknya adalah aku pernah di situasi yang sama di lagu ini, either yang ninggalin maupun yang ditinggalin. So it’s kinda related to me,” ungkap Elvan.

Sejak menjuarai ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia tahun 2019 lalu silam, eksistensi bermusik Elvan Saragih benar-benar ditunjukkan secara serius. Termasuk dalam mempersiapkan single perdananya sebagai penyanyi solo, Kau Ulangi Lagi yang dirilis pada tanggal 27 Agustus 2021 ini.

Bekerja sama dengan Asta Andoko (RAN), Bowo ‘Soulmate’ (vocal director) dan Handyanto Jiwamata (komposer, produser dan arranger) mereka menciptakan harmoni musikal yang asik, easy listening dan catchy dalam balutan genre pop, soul R&B yang dominan ini.

“Saat sesi rekaman aku ditemenin sama mas Handy dari ‘Kanan Production’ juga kak Asta. Sementara yang jadi vocal director aku itu mas Bowo (Soulmate). Menariknya waktu yang dibutuhkan saat proses rekaman, cuma 1 hari sih untuk merekam materi yang udah dipersiapkan ini. Seru banget!” ujar rekan duet Mirriam Eka dalam lagu Angkasa ini.

Video klip lagu Kau Ulangi Lagi sudah dibuatkan secara khusus untuk para pengikut setia Elvan Saragih dan tentunya penikmat musik dimanapun berada. Dan tentu saja penyanyi yang pernah masuk 20 besar Indonesian Idol 2018 ini berharap lewat single barunya ini, eksistensinya dalam bermusik bisa diterima khalayak umum.

“Proses shooting MV sudah dibuat, dan pengerjaannya memakan waktu yang cukup singkat sih. Karena hanya menghabiskan waktu satu hari saja. Aku sih berharap dengan dihadirkannya lagu Kau Ulangi Lagi semoga temen-temen Elvanian (sebutan untuk fans Elvan Saragih) dan masyarakat pecinta musik suka dengan single terbaru ku ini dan moga-moga bisa muncul di banyak tangga lagu teratas yang ada di Indonesia,” tutupnya. Selamat mendengarkan!.

PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group. Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi Temukan kami di : Website : https://www.starmedianusantara.com Facebook : https://facebook.com/starmedianusantara/ Twitter : https://twitter.com/smn_channel Instagram : https://www.instagram.com/starmedianusantara/