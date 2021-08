JAKARTA - Episode 2 Tale of the Nine Tailed dibuka dengan ingatan masa lalu Lee Yeon (Lee Dong Wook) sebagai Roh Gunung yang menguasai Pegunungan Baekdudaegan. Suatu hari, seorang gadis kecil bernama Ah Eum mendatangi tempatnya beristirahat.

Pelan, dia mengusap kepala Yeon yang tengah tertidur. Terusik dengan perlakuan Ah Eum, Yeon pun terbangun dari tidurnya dan berkata, “Kau mau mati?” Gadis kecil itu kemudian berkata, “Aneh sekali, anjingku biasanya suka dibelai.”

Itu adalah pertemuan pertama Yeon dan Ah Eum yang berlanjut hingga sang putri beranjak dewasa. Namun kisah cinta itu tak berujung manis karena Ah Eum tewas dibunuh seseorang.

Saat Ah Eum akan menyeberangi Sungai Samdo, Yeon menggunakan kekuatannya untuk membekukan air sungai dan menemuinya untuk terakhir kali. “Bereinkarnasi lah, karena aku akan menemukanmu,” ujar Yeon sambil meniupkan satu manik rubah ke mulut Ah Eum.

Bertahun-tahun kemudian, Yeon bertemu dengan perempuan dengan wajah mirip Ah Eum. Namun tak satupun dari mereka yang memiliki manik rubah miliknya. Hingga dia bertemu Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) kecil yang kehilangan kedua orangtuanya karena kecelakaan.

Yeon kemudian menghilangkan ingatan Ji Ah untuk tak mengingatnya. Namun setelah Ji Ah dewasa, dia kembali bertemu Yeon dan masing mengingatnya. "Aku sudah menunggumu," ujar Ji Ah sambil menyuntikkan obat bius ke leher Yeon. Ji Ah penasaran dengan sosok Yeon yang ditemuinya 21 tahun lalu. Dia takjub melihat bagaimana Yeon tak bertambah tua meski 2 dekade telah berlalu. "Aku rubah ekor sembilan," kata Yeon lagi. Ji Ah yakin, Yeon adalah kunci masa lalu yang dilupakannya dan penolong untuk menemukan kedua orangtuanya yang hilang. Sementara Yeon, masih yakin bahwa Ah Eum ada dalam diri Ji Ah dan menyimpan manik rubahnya.