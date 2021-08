JAKARTA- Tale of the Nine Tailed adalah drama Korea garapan sutradara dari drama terkenal, The Heirs. Drama ini telah menarik banyak perhatian karena dibintangi aktor sekelas Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, dan Kim Bum sekaligus sebagai pemeran utama. Mengangkat tema cerita fantasi, penasaran seperti apa kisahnya? Nikmati Tale of the Nine Tailed di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.

Di Episode pertama, dimulai dengan melintasnya sebuah mobil di kawasan Yeou Gagae. Ternyata mobil itu melaju membawa Ji Ah dan orang tuanya. Namun tak lama, mereka mengalami kecelakaan mengerikan yang menyebabkan orang tua Ji Ah menghilang.

Akibat kecelakaan itu, Ji Ah jadi sering mengalami pengalaman yang aneh setelahnya. Seperti, ia merasa berjumpa dengan orangtuanya yang lagi duduk di rumahnya, "Ayah, ibu, aku sayang kalian!" Ujar gadis itu dengan gembira setelah melihat kedua orang tuanya kembali.

Namun ternyata hal itu tidak nyata. Sang ibu mengatakan hal yang aneh dan Ji Ah pun tersadar jika sosok itu bukan ibunya. Ji Ah melarikan diri lalu bersembunyi di dalam kamarnya. Namun disaat bersamaan, sosok Lee Yeon yang merupakan gumiho menghampiri Ji Ah. Yeon menduga jika Ji Ah adalah reinkarnasi dari kekasihnya yang telah meninggal.

Dan sejak saat itu, Yeon selalu mengamati dan mengincar Ji Ah. Karena Yeon pikir Ji Ah adalah cinta sejatinya.

