JAKARTA - Sinopsis Crash Landing on You (CLOY) dimulai dengan Yoon Jeung Pyeong (Nam Kyung Eup) memutuskan mundur sebagai pimpinan Queen Group. Dia kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan makan bersama.

Sayang, momen itu justru diisi dengan perdebatan dua putranya, Yoon Se Jun (Choi Dae Hoon) dan Yoon Se Hyung (Park Hyung Soo). Hingga putri tunggalnya Yoon Se Ri (Son Ye Jin) datang dan Jeung Pyeong menunjuknya sebagai penggantinya.

Cuplikan adegan drama Crash Landing on You. (Foto: CJ ENM)

Namun jelang diperkenalkan sebagai pimpinan Queen Group, Se Ri justru mengalami insiden tak terduga saat melakukan paralayang di acara perilisan produk baru perusahaannya. Hari itu, terjadi badai yang membuat parasutnya tersangkut di sebuah pohon.

Se Ri berusaha mencari pertolongan, hingga seorang tentara datang dan membantunya turun dari parasut. Dia adalah Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin), Kapten Company Five yang ditugaskan di perbatasan Korea Selatan dan Utara.

Cuplikan adegan Crash Landing on You. (Foto: CJ ENM)

Kehidupan Yoon Se Ri yang sebelumnya bergelimang harta akhirnya berubah total di Korea Utara. Dia tinggal di rumah dinas Ri Jeong Hyeok yang sederhanaq, melakoni pekerjaan rumah, dan harus bersembunyi dari pandangan warga sekitar.

Se Ri yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Ri Jeong Hyeok dan timnya mulai jatuh cinta. Hingga dia bertemu kembali dengan Alberto Gu (Kim Jung Hyun), pria yang menipu kakak Se Ri dan melarikan diri ke Korut.

Cuplikan adegan Crash Landing on You. (Foto: CJ ENM)

Berhasilkah Yoon Se Ri kembali ke Korea Selatan? Lalu bagaimana hubungannya dengan Ri Jeong Hyeok?

Drama Crash Landing on You tak hanya menjadi proyek reuni bagi Hyun Bin dan Son Ye Jin, setelah membintangi The Negotiation pada 2018. Chemistry keduanya sukses melambungkan rating CLOY ke angka 21,68 persen, tertinggi di kategori drama tvN.*

