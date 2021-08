DRAMA Korea komedi romantis bisa ditonton setelah WFH karena sangat mengibur. Apa saja ya rekomendasi judulnya?

Banyak drama Korea komedi romantus yang populer di Indonesia. Ya, banyaknya adegan lucu, romantis, mengharukan, serta menggemaskan, membuat genre drama komedi romantis selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Berikut drama Korea komedi romantis versi MNC Portal Indonesia, ditulis Selasa (4/8/2021).

1. My Roommate Is Gumiho

Drama Korea Komedi Romantis. (Foto: tvN)

Dibintangi oleh Jang Ki-yong dan Lee Hye-ri, My Roommate Is Gumiho bercerita tentang Gumiho, rubah berekor sembilan yang telah hidup ratusan tahun. Untuk berubah menjadi manusia, Shin Woo-yeo (Jang Ki-yong) menggunakan kelereng untuk mengumpulkan energi.

Sayangnya kecelakaan membuat kelereng tersebut pindah ke tubuh Lee Dam (Lee Hye-ri). Mahasiswi tersebut bahkan memiliki sifat yang cukup berbeda dengan Shin Woo-yeo dan menciptakan kejadian lucu untuk mensukseskan misi tersebut.

2. So I Married an Anti Fan

Diadaptasi dari webtoon, So I Married an Anti Fan berkisah tentang reporter majalah bernama Lee Geun-young (Choi Soo-young) yang merupakan anti fan dari seorang idola K-Pop, Who Joon (Choi Tae-joon).

Kisah mereka berawal dari Lee Geun-young yang diminta untuk meliput Who Joon secara eksklusif bersama rekannya Ko Soo-hwan (Kim Min-kyu). Kesalahpahaman antara keduanya diketahui terjadi, hingga Lee Geun-young ditawarkan untuk ikut membintangi variety show dimana dirinya harus tinggal bersama anti-fan.

3. What's Wrong With Secretary Kim

Dirilis 2018, What's Wrong With Secretary Kim berkisah tentang Kim Mi So (Park Min Young) yang telah bekerja sebagai sekretaris pribadi seorang CEO muda bernama Lee Young Joon (Park Min Young) selama 9 tahun. Masalah muncul saat Kim Mi So ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Tak ingin sekretarisnya mengundurkan diri, Lee Yung Joon berusaha untuk menggagalkan niat dari Kim Mi So. Termasuk mencari tahu apa yang membuat Kim Mi So mau mengundurkan diri dari perusahaannya.

Baca Juga:

4. Itaewon Class Drama Korea Komedi Romantis. (Foto: IMDb) Dibintangi oleh Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yoo Jae-myung dan Kwon Nara, Itaewon Class berkisah tentang seorang bernama Park Sae-roy (Park Seo-joon) yang dikeluarkan dari sekolah usai bertengkar dengan teman sekelasnya, Jang Geun-woo (Ahn Bo-hyun). Insiden tersebut membuat orang tua Park Sae-roy kehilangan pekerjaannya, lantaran telah memukul dan tak mau meminta maaf kepada anak dari pemilik bisnis restoran tempat ayahnya bekerja. Tak lama kemudian, ayah Park Sae-roy meninggal dunia lantaran mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh Jang Geun-woo. Dari sanalah Park Sae-roy merasa tak mendapat keadilan dan bertekad untuk menghancurkan perusahaan Jagga milik Jang Dae-hee (Yoo Jae-myung) dan putranya, Jang Geun-woo. 5. Crash Landing On You Drama Crash Landing On You menceritakan kehidupan konglomerat Korea Selatan bernama Yoon Se-ri (Son Ye Jin) yang terdampar di tengah peperangan yang terjadi di Korea Utara saat dirinya mencoba menaiki paralayang. Pada kesempatan itu, Yoon Se-ri bertemu dengan seorang tentara Korea Utara bernama Lee Jeong-hyuk (Hyun Bin). Perasaan cinta mulai tumbuh antara keduanya. Terlebih saat Lee Jeong-hyuk berusaha membantu Yoon Se-ri kembali ke Korea Selatan.