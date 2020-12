SEOUL - Crash Landing on You menjadi salah satu K-Drama tersukses dan populer di tahun 2020. Chemistry apik Hyun Bin dan Son Ye Jin mampu menyihir penonton Crash Landing on You di berbagai penjuru dunia.

Sebagai pemeran utama, Hyun Bin jelas merasa senang dengan respons yang didapat Crash Landing on You. Namun, ada satu penyesalan yang juga ia rasakan.

Mantan kekasih Song Hye Kyo ini menyesal karena tak bisa berterima kasih ke penontonnya di berbagai negara secara langsung. Keberadaan pandemi COVID-19 membuat Hyun Bin tak bisa berkunjung ke luar negeri untuk menyapa penggemarnya dan berterima kasih.

Baca Juga:

- Hyun Bin Beri Kejutan Manis untuk Fans di Seluruh Dunia

- Tak Mudah Nikahi Canti Tachril, Adipati Dolken Ungkap Syarat dari Mertua

"Jika aku mendapat tawaran dari luar negeri, aku menjawabnya dengan surat tulisan tangan karena aku tak bisa mengunjungi mereka langsung," kata Hyun Bin seperti dilansir Soompi, Selasa (22/12/2020).

Hyun Bin mengaku sempat khawatir bagaimana penonton akan merespons Crash Landing on You. Pasalnya, ada banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi saat proses syuting.

"Aku punya banyak kekhawatiran saat itu. Sebenarnya, karena syuting drama ini sangat sulit, ada saat-saat ketika aku hanya ingin melompat ke masa depan saja," cerita Hyun Bin.

"Kalau film, aku bisa mengetahui (respons penonton) setelah premier. Sementara drama, aku bisa merasakannya jika drama sudah tayang separuh jalan," pungkasnya.

(LID)