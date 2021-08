JAKARTA - Sinopsis So I Married the Anti-Fan bertutur tentang hubungan tak harmonis seorang reporter hiburan dan idol K-Pop ternama. Mereka saling membenci, namun akhirnya dipertemukan dalam sebuah program yang membuat mereka jatuh cinta.

Kebencian Lee Geun Young (Sooyoung SNSD) pada Hoo Joon (Choi Tae Joon) bermula dari insiden yang terjadi di sebuah klub. Geun Young yang bertugas membuat liputan eksklusif salah paham dan mengira Hoo Joon melakukan aksi kekerasan.

Poster drama So I Married the Anti-Fan. (Foto: Warner Bros. Television)

Tak hanya sekali, mereka terlibat kesalahpahaman beberapa kali yang membuat Hoo Joon sangat kesal pada Geun Young. Dia pun memanfaatkan popularitasnya untuk membuat Geun Young dipecat dari pekerjaannya.

Geun Young yang tak kalah kesal pun akhirnya membongkar aksi kekerasan yang melibatkan Hoo Joon di klub tersebut. Dari sini, dia dikenal sebagai anti-fan sang idol yang membuat penggemar Hoo Joon selalu mengejar dan membully dirinya.

Namun hubungan Geun Young dan Hoo Joon berubah setelah seorang produser variety show menawarkan mereka untuk tampil dalam acaranya. Konsep acara itu, mengharuskan seorang idol tinggal bersama haters-nya.

Karena tak memiliki penghasilan dan tempat tinggal setelah dipecat, Geun Young menerima tawaran tersebut. Di lain pihak, Hoo Joon juga merasa harus memperbaiki imejnya yang tercoreng akibat pemberitaan Geun Young.

Meski awalnya kerap bertengkar saat syuting, namun baik Hoo Joon dan Geun Young perlahan saling membuka diri dan mulai menunjukkan emosi dan perasaan mereka satu sama lain. Dari sinil, benih-benih cinta itu mulai tumbuh.

Cuplikan adegan drama So I Married the Anti-Fan. (Foto: Warner Bros. Television)

Drama So I Married the Anti-Fan diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Kim Eun Jung. Serial ini merupakan proyek kolaborasi antara sutradara Kang Cheol Woo dan penulis skenario Nam Ji Yeon dan penulis asli novelnya.

Selain Choi Tae Joon dan Sooyoung ‘SNSD’, drama ini juga diperankan oleh Hwang Chansung ‘GOT7’ yang menghidupkan peran Choi Jae Joon dan Han Ji An (Oh In Hyung). Kedua karakter ini, berkaitan dengan masa lalu Hoo Joon saat masih menjadi trainee.*

