SEOUL - Setelah menunggu hampir 3 tahun, drama terbaru Choi Tae Joon dan Sooyoung SNSD, So I Married the Anti-Fan akhirnya mendapatkan jadwal tayang. Drama itu dipastikan tayang streaming di Viki, pada 31 April mendatang.

Drama bergenre komedi romantis ini berkisah tentang idol K-Pop bernama Hoo Joon (Choi Tae Joon) dan anti-fannya yang seorang jurnalis, Lee Geun Young (Sooyoung). Sebagai tambahan, ada pula kisah rumit antara JJ (Chansung ‘2PM’) dan Oh In Hyun (Han Ji An).

JJ dan Oh In Hyun memulai karier mereka sebagai trainee bersama Hoo Joon. Namun kemudian mereka berpisah dan menemukan jalan popularitas masing-masing. So I Married the Anti-Fan diadaptasi dari novel populer berjudul serupa.

Novel tersebut telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan dipublikasikan di beberapa negara Asia seperti China, Indonesia, hingga Thailand. Versi novel ini semakin menarik perhatian publik setelah dirilis dalam bentuk komik daring dan diadaptasi ke layar lebar.*

