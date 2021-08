JAKARTA - Sinopsis What’s Wrong with Secretary Kim dibuka dengan keputusan Kim Mi So (Park Min Young) mengundurkan diri dari posisinya sebagai sekretaris Lee Young Joon (Park Seo Joon), Wakil Direktur Yumyeong Group.

Keputusan itu menjadi berita heboh di perusahaan, karena hanya Kim Mi So yang sanggup mengurus Young Joon yang narsis dan perfeksionis. Dia juga dikenal cakap dalam bekerja, mulai dari mengatur jadwal meeting hingga mengurus keperluan pribadi atasannya.

Tak hanya soal pakaian, dia juga mengetahui persis makanan kesukaan, alergi, hingga kehidupan asmara Lee Young Joon. Meski sang atasan sangat menyukai pekerjaannya, namun Mi So menilai tak punya waktu pribadi selama 9 tahun bekerja.

Dia merasa, hanya menghabiskan waktu untuk bekerja dan melayani bosnya. Seperti dirinya yang berkeras untuk resign, Young Joon juga melakukan berbagai cara untuk mempertahankan sang sekretaris.

Namun dalam proses mempertahankan Mi So, Young Joon akhirnya menyadari bahwa dia mencintai sekretarisnya tersebut. Di luar dugaan pula hubungan mereka menguak masa lalu kurang menyenangkan yang dialami Lee Young Joon.

Drama yang terdiri dari 16 episode itu diadaptasi dari novel Why Secretary Kim karya Jung Kyung Yoon yang dirilis pada 2013. Drama itu membawa Park Seo Joon memenangkan Top Excellence Actor in a Miniseries dari APAN Star Awards, sementara Park Min Young menerima trofi Actress K-Star.*

