BEGITU banyak Set Top Box (STB) di pasaran yang menawarkan beragam konten, namun tidak selengkap konten yang ditawarkan PLAYBOX by MNC Play yang memiliki ragam konten mulai dari ratusan channel lokal, internasional, dan premium, koleksi video on demand, serta original series Vision+.

Set Top Box (STB) tercanggih PLAYBOX by MNC Play menghadirkan ragam konten terlengkap yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. PLAYBOX menjawab kebutuhan keluarga akan TV digital dengan kualitas tayangan internasional serta kualitas display beresolusi 4K untuk menunjang kegiatan menonton menjadi lebih berkualitas dan juga menyenangkan.

PLAYBOX yang memiliki tagline 'ALL in ONE Android TV Box' adalah produk terbaru dari MNC Play yang diluncurkan pada tahun 2019 lalu dan di bawah naungan PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV). PLAYBOX yang merupakan perangkat Android TV Box akan mengubah TV biasa menjadi smart TV dengan menawarkan kualitas konten dan fitur terlengkap seperti Google Assistant, Catch Up TV, 10.000 Jam Video On Demand, Download 5000+ aplikasi dan pilihan berbagai channel TV nasional, internasional maupun premium channel.

Dengan menggunakan PLAYBOX, pelanggan dapat menikmati ragam konten favorit mulai dari ratusan channel lokal, internasional, dan premium seperti FOX HD, TVN HD dan tersedia juga channel untuk anak seperti Disney Junior HD, Cartoon Network HD, Nickelodeon, dan masih banyak lagi.

Ditambah lagi dengan menggunakan PLAYBOX pelanggan juga dapat menonton tayangan eksklusif Vision+ berupa original series, kemudian nonton lebih dari 10.000 jam film dan serial semua dalam satu alat canggih.

Seperti yang disampaikan Director of OTT Product & Marketing MVN Clarissa Tanoesoedibjo, “Sesuai dengan tagline-nya yaitu ‘All in One Android TV Box’, PLAYBOX akan menghadirkan pengalaman mononton yang berbeda dengan menyuguhkan konten kelas dunia yang lengkap serta fitur yang canggih.”

Dibanderol dengan harga Rp949.000 dan dapat dicicil Rp80ribu-an hingga 12 bulan, calon pelanggan akan mendapatkan full set PLAYBOX serta mendapatkan bonus Super Pack senilai Rp300.000 dengan ratusan channel selama 3 bulan.

STB PLAYBOX by MNC Play dapat ditemukan di berbagai marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak dan Lazada atau bisa juga kunjungi https://lynk.id/playboxid untuk mempermudah pencarian.

Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai PLAYBOX ikuti akun media sosial resminya di @mncplayboxid (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok dan Twitter), atau akses chat via Whatsapp 0899 1500 686.

(dwk)