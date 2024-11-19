HUT ke-35 MNC Group Dimeriahkan Nobar Timnas Indonesia VS Arab Saudi hingga Konser Musik

JAKARTA - Malam puncak HUT ke-35 MNC Group akan diisi dengan nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nobar yang dihadiri oleh karyawan MNC Group tersebut digelar meriah di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (19/11/2024). Para penonton yang mengenakan kaus jersey merah dan putih memberikan dukungan pada tim asuhan Shin Tae Yong tersebut.

HUT ke-35 MNC Group Dimeriahkan Nobar Timnas Indonesia VS Arab Saudi hingga Konser Musik. (Foto: Okezone)

Penonton tampak antusias ketika Marselino Ferdinan melesakkan gol ke gawang Mohammed Al-Rubaie pada menit ke-32 babak pertama. Berbagai peluang tercipta meski belum mendatangkan gol tambahan untuk Skuad Garuda.

Setelah laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi, malam puncak HUT ke-35 MNC Group akan dilanjutkan dengan konser musik yang diisi sederet musisi papan atas, seperti Seventeen, Lyodra, dan JKT48.*

(SIS)