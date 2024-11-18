Besok, Lyodra hingga Juicy Luicy Meriahkan HUT ke-35 MNC Group

JAKARTA - MNC Group akan menggelar malam puncak anniversary ke-35 bertema ‘Saatnya Rayakan Karya dan Prestasi yang Membangun Bangsa’ di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 19 November 2024.

Acara tersebut akan dimeriahkan sederet artis terbaik Tanah Air, seperti Parto, Abdel, Jarwo Kwat, Glenca Chysara, Lucky Perdana, Krisjiana Baharudin, Angela Gilsha, Lea Chiarachel, Samuel Zylgwyn, hingga special guest Aiman Witjaksono.

Selain itu, akan ada penampilan spesial dari Rony Parulian, Nabila Taqiyyah, Lyodra, Novia Bachmid, Limbad, Inul Daratista, JKT48, Juicy Luicy, serta dua kelompok dance: Joy Boy dan Mahameru.

Besok, Lyodra hingga Juicy Luicy Meriahkan HUT ke-35 MNC Group. (Foto: MNC Media)

Irfan Hakim dan Ovi Dian akan memandu acara tersebut dan memperlihatkan pada Anda karya dan prestasi MNC Group menginspirasi bangsa selama 35 tahun. Acara ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, pada 19 November 2024, pukul 21.30 WIB.

Untuk memastikan kenyamanan Anda dalam menonton, silakan melakukan scan ulang sinyal digital di 28 UHF. Pastikan antena STB/TV digital Anda berfungsi dengan baik dan arahkan ke pemancar RCTI.

Jika terjadi gangguan sinyal, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI lewat chat WhatsApp di nomor 08569003900 dan ikuti akun Instagram @officialrcti. Atau, Anda juga menonton streaming lewat aplikasi RCTI+.**

(SIS)