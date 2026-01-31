Semua Ada di Sini, Ragam Genre Program Unggulan MNC Group untuk Keluarga Indonesia

Semua Ada di Sini, Ragam Genre Program Unggulan MNC Group untuk Keluarga Indonesia. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNC Group melalui RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews menghadirkan beragam pilihan program lintas genre yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga.

Mulai dari drama penuh makna, musik dangdut, game show keluarga, hingga berita dan informasi terpercaya, semuanya hadir untuk menjawab kebutuhan hiburan pemirsa Indonesia.

Cari Drama? Ada di RCTI

RCTI menyuguhkan drama dengan cerita emosional yang dekat dengan kehidupan dan sarat nilai. Salah satu tayangan unggulannya mengangkat kisah perjalanan taubat dan pencarian makna hidup seorang mantan narapidana yang kembali ke mushala.

Di sana, ternyata dia menyembunyikan uang hasil kejahatannya selama ini. Series ini diperkuat dengan penampilan Apoy, Faank, Ovie, dan Tomi dari WALI, serta didukung Bhisma Mulia, Bebby Hatami, Fachri Muhammad, Armando Jodhy, dan Imelda Laurentsia.

Drama ini menjadi tontonan yang relevan dengan realitas masyarakat yang akan tayang di RCTI, mulai Senin, 16 Februari 2026, pukul 17.00 WIB.

Cari Dangdut? MNCTV Rumahnya

Bagi penggemar musik dangdut, MNCTV konsisten menjadi Rumahnya Dangdut Indonesia. Program unggulan seperti Kontes Dangdut Indonesia (KDI) yang tayang setiap Jumat, pukul 19.00 WIB.

Selain KDI, ada juga DMD Panggung Rezeki yang hadir pada Sabtu hingga Kamis pukul 20.00 WIB. Kedua program tersebut terus menjadi panggung lahirnya mimpi besar dan bintang dangdut baru dari berbagai daerah di Indonesia.

Cari Family Game Show? Ada di GTV

Melalui New Family 100, GTV menghadirkan game show keluarga yang seru dan hangat. Dipandu oleh Irfan Hakim, program ini mengajak seluruh anggota keluarga untuk bermain bersama, berbagi tawa, haru, dan kebahagiaan.

Gameshow tersebut sekaligus menjadi ruang apresiasi bagi para pejuang keluarga. Program ini akan tayang perdana di GTV mulai 1 Februari 2025, setiap Jumat- Senin pukul 18.30 WIB.