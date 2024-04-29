Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNC Gelar Nobar, Meriah dan Penuh Gemuruh saat Laga Berjalan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |21:54 WIB
Suasana nobar Piala Asia U-23 yang digelar MNC (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Duel sengit antara Timnas Indonesia U-23 versus Uzbekistan Piala Asia U23 digelar di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar, Senin (29/4/2024) malam. Selain merebut tiket final Piala Asia U-23, laga ini juga memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris menjadi laga cukup sengit. 

Melihat langkah Timnas Indonesia U-23 menembus babak semifinal membuat euforia masyarakat sangatlah tinggi. Bahkan MNC pun menggelar acara nonton bareng (nobar) digelar di kafe Wasabe berada di kawasan iNews Tower Menteng, Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi, penonton hadir menonton pertandingan Timnas Indonesia U-23 versus Uzbekistan sangat meriah. Nampak teriak suporter terus bergemuruh di sepanjang laga, ketika berjalan sekitar 20 menit pertama.

Salah satu penonton Nanan optimis dengan kemenangan Timnas Indonesia U-23. Apalagi ini menjadi salah satu laga penting untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade Paris.

"Permainan sendiri sangat bagus ya jadi kita sebagai penonton sangat bagus dan tentunya selalu support," ucap Nanan.

Nobar MNC (Selvianus)

Meskipun kehilangan Rafael Struick, Nanan meyakini bahwa Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala Asia U23.

Bahkan dia memprediksi Timnas Indonesia U-23 bakal menang dalam laga melawan Uzbekistan U23. Meskipun tim yang dijuluki Young White Wolves tampil cemerlang hingga mencapai babak semifinal ini.

Halaman:
1 2
