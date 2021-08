JAKARTA – Di awal bulan Agustus kita sudah mendapatkan kabar mengenai adanya perpanjangan PPKM darurat level 4 sampai 9 Agustus 2021.

Untuk itu, Vision+ telah menyiapkan tayangan yang menarik dan berkualitas agar para pengguna tak perlu khawatir kehabisan tontonan untuk mengisi hari-hari di saat menjalankan PPKM darurat.

Ini juga sejalan dengan tagline 'Happiness, Anytime, Anywhere' dari Vision+ agar para penggunanya bisa mendapatkan kebahagian kapan saja dan di mana saja melalui tayangan-tayangan yang disuguhkan.

“Vision+ memiliki komitmen untuk menyebarkan 'Happiness, Anytime, Anywhere' akan selalu memberikan tayangan yang beragam, up to date dan digemari oleh penggunanya setiap saat,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Di pekan awal Agustus, Vision+ yang merupakan platform layanan over the top (OTT) dengan channel lokal, internasional, dan premium terlengkap menghadirkan rekomendasi tayangan dari berbagai channel yang dapat dinikmati di bulan Agustus.

Dimulai dari channel Fox Family Movies, ada film keluarga yang lucu dan menghibur, yaitu Kung Fu Panda, merupakan film animasi yang menceritakan tentang seekor panda yang ceroboh dan humoris memiliki impian untuk belajar kung fu.

Lalu masih di channel yang sama, ada film bertemakan musikal komedi yaitu Pitch Perfect 3. Merupakan film ke tiga dari grup akapela Universitas Barden. Setelah memenangi kejuaraan dunia akapela, anggota The Barden Bellas terpecah karena sepinya tawaran pekerjaan bagi penyanyi akapela dan mereka mulai fokus dengan karirnya masing-masing.

Untungnya sebuah kompetisi USO di Eropa menyatukan mereka kembali dalam sebuah tim. Namun dalam pertemuan ini mereka dihadapkan pada berbagai ujian kesetiaan dan membuat keputusan yang menentukan karir mereka selanjutnya.

Selanjutnya di channel TvN ada drama korea berjudul Perfect Proposal. Merupakan film bergenre drama romantik thriller dengan twist perebutan warisan dan pembunuhan ini disutradarai dan ditulis skenarionya oleh Yoon Jae-gu. Film ini diangkat dari novel La Femme de paille karya Catherine Arley. Film ini diperankan Im Soo Jung sebagai Yoo Ji Yun dan Yoo Yeon Seok sebagai Lee Sung Yeol. Tidak hanya film, di channel Warner TV juga ada series Supergirl Season 6, menjadi season yang mengakhiri kisah Supergirl yang dibintangi oleh Melissa Benoist. Dalam season ini, Brainiac-5 hampir tewas setelah mencoba menghentikan Lex. Hal ini membuat Supergirl dan timnya bergerak menyelamatkan dia sehingga terlibat dalam pertempuran seru dengan Gamemnae (Cara Buono). Setelah melumpuhkan Leviathan, Supergirl mengalihkan perhatiannya pada Lex, yang menggunakan platform Obsidian untuk mencuci otak separuh dunia agar menyukai dan menjadi pengikutnya dengan cara apapun, tak peduli seberapa mengerikan perbuatannya. Mengetahui betapa berbahayanya hal ini bagi sang kakak, Lena Luthor Katie McGrath) meminta seluruh tim – Alex, J’onn, Dreamer, Kelly dan Brainiac – untuk membantu. Namun, Supergirl menyadari satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan Lex adalah mengorbankan dirinya. Dan untuk rekomendasi terakhir ada di channel Fox Action Movies yaitu film aksi komedi Monster Trucks yang dibintangi oleh Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Loew, Danny Glover, Barry Glover, Barry Pepper dan Holt McCallany. Mengisahkan tentang kehidupan Tripp, siswa sekolah menengah atas (SMA) membuat truk raksasa dari potongan-potogan mobil bekas. Tak disangka suatu hari terjadi kecelakaan di tempat pengeboran tersebut. Makhluk-makhluk yang aneh bentuknya keluar dari bawah tanah. Salah satu makhluk kabur ke tempat Tripp bekerja. Pada akhirnya mereka bersahabat dekat. Agar dapat menikmati konten-konten rekomendasi bulan bulan Agustus dan konten-konten lain Vision+ tanpa batas, pengguna dapat membeli paket Vision+ Premium yang tersedia berbagai pilihan harga yang mulai dari Rp. 10.000. Selain itu bagi pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan PLAYBOX bisa menonton channel sesuai paket berlangganannya serta semua konten VOD termasuk Vision+ Originals di Vision+ dengan menggunakan fitur connect ID. Selain itu, pengguna juga dapat menonton sederetan original series Vision+ yang hanya dapat dinikmati secara eksklusif di Vision+. Terlebih lagi Vision+ telah berkomitmen untuk menghadirkan originals terbaru setiap bulannya. Seperti belum lama ini, Vision+ merilis originals terbaru berjudul Joe & Robot Kopi. Kedepannya, Vision+ akan terus menghadirkan original series dengan judul serta genre yang baru. Untuk diketahui, Vision+ merupakan platform penyedia over the top (OTT) layanan streaming terbaik dan terlengkap di Indonesia milik PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) dan bernaung di bawah MNC Group. Vision+ memiliki library konten dengan format video on demand (VOD) dengan 10.000 jam tayang, termasuk film berbagai genre dan judul. Selain itu, pengguna juga bisa menikmati 120 channel TV lokal, internasional dan juga premium, serta pengguna juga dapat menikmati sederetan original series Vision+. Vision+ juga memiliki fitur catch-up yang memungkinkan pengguna dapat menyaksikan tayangan sampai 7 hari ke belakang. Untuk dapat menonton rekomendasi bulan Agustus dan deretan judul Original Series Vision+ serta semua tayangan menarik persembahan Vision+ lainnya, segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store dan App Store atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere. (nit)