SEOUL - Aktris Crash Landing on You, Seo Ji Hye berpotensi reuni dengan Yoon Kye Sang dalam drama Sixth Sense Kiss. Kabar itu pertama kali dipublikasikan SPOTV News, pada Rabu (4/8/2021) pagi.

Terkait pemberitaan tersebut, Culture Depot selaku agensi yang menaungi Seo Ji Hye pun buka suara. “Sixth Sense Kiss merupakan salah satu proyek yang ditawarkan padanya. Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut.

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi Yoon Kye Sang, JUST Entertainment. “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama itu dan sedang mempertimbangkannya saat ini.”

Drama ini diadaptasi dari web novel berjudul seruoa yang kemudian diangkat dalam format webtoon karya Got W/Jacobong. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Yesul yang bisa melihat masa depan saat berciuman dengan seseorang.

Suatu hari, dia tak sengaja mencium leher atasannya, Cha Min Hoo. Dari ciuman itu, dia bisa melihat masa depannya bersama bosnya yang galak itu. Dia dan Min Hoo sedang berada di atas tempat tidur dan mesra satu sama lain.

Jika Seo Ji Hye dan Yoon Kye Sang menerima tawaran ini, maka mereka akan kembali beradu akting setelah 17 tahun. Mereka terakhir berperan sebagai saudara kembar dalam drama My 19 Year Old Sister in Law, pada 2004.

Drama Sixth Sense Kiss akan diarahkan oleh Nam Ki Hoon, sutradara di balik drama Oh My Baby. Rencananya, setelah proses casting rampung drama ini segera memulai proses syuting.*

