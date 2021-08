SEOUL - Aktris Mr. Queen, Seol In Ah dikonfirmasi membintangi drama terbaru SBS, A Business Proposal (sebelumnya Office Blind Date). Hal itu diumumkan oleh agensi sang aktris, OUI Entertainment, pada 2 Agustus 2021.

Dalam keterangannya, agensi itu menyebut, kalau artisnya akan berperan sebagai Jin Young Seo, sahabat Shin Ha Ri sekaligus putri satu-satunya CEO Marine Group. Meski kerap membuat pria patah hati, namun dia juga menanti cinta sejatinya.

Bersama Seol In Ah, bergabung pula aktor Kim Min Kyu yang akan berperan sebagai kepala sekretaris Cha Sung Hoon yang terkenal tampan. Nantinya, dia akan terlibat cinta segitiha bersama Jin Young Seo dan Jo Yoo Jung.

Drama komedi romantis A Business Proposal berkisah tentang pekerja kantoran bernama Shin Ha Ri (Kim Sejeong) yang menjalani kencan buta dengan CEO perusahaannya, Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop). Drama ini diadaptasi dari web novel berjudul serupa yang dirilis pada 2017.

Baca juga:

Ahn Hyo Seop Konfirmasi Bintangi Office Blind Date

Selingkuh dengan Kakak Ipar, Artis Korea Ini Didenda Rp373 Juta



Selain Seol In Ah dan Kim Min Kyu, Woohee Dal Shabet juga dipastikan membintang drama itu dengan berperan sebagai food stylist, Go Yoo Ra. Drama ini menjadi karya terbaru Seol In Ah setelah sukses besar Mr. Queen pada awal 2021.

Setelah proses casting rampung, Seol In Ah dan para pemain serta kru A Business Proposal akan memulai syuting pada tahun ini. Namun kabarnya, SBS akan menayangkan drama tersebut pasa semester I-2022.*

Baca juga: Malu Punya Anak di Usia 75 Tahun, Aktor Gaek Kim Yong Gun Minta Pacar Aborsi