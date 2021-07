JAKARTA – Vision+ sebagai platform over the top (OTT) hadir dengan menyediakan ragam konten mulai dari original series, koleksi video on demand (VOD) dengan jam terbanyak, hingga live streaming free to air (FTA) channel lokal, internasional dan premium.

“Sebagai platform streaming masa kini, Vision+ akan terus memperkaya konten-kontennya sehingga pengguna dapat memiliki ragam pilihan untuk ditonton,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Vision+ memiliki library konten dengan format video on demand (VOD) dengan 10.000 jam tayang, sehingga pengguna akan bisa menikmati film-film dari berbagai genre dan judul. Dalam konten VOD, pengguna dapat menikmati tayangan hits seperti sinetron yang terus memecahkan rekornya sendiri yaitu Ikatan Cinta, atau bagi pecinta drama Korea juga dapat menonton koleksi series dan film Korea seperti Penthouse, The Legend of The Blue Sea, Mouse dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu, Vision+ juga memiliki konten andalan yang sekaligus juga menjadi pembeda Vision+ dengan OTT lainnya yaitu live streaming channel lokal, internasional hingga premium. Ada 40 channel yang dihadirkan oleh Vision+ dan dapat disaksikan secara gratis kapan saja dan di mana saja, mulai dari 21 channel free to air (FTA) lokal seperti RCTI, GTV, MNCTV, INews, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Metro TV, Kompas TV, Net, RTV, DAAI TV, Jak TV, JTV, Bali TV, TV 9, ANTV, dan TVOne.

Vision+ juga melengkapi kontennya dengan MNC Channels serta channel internasional, seperti News, Religi, MNC News, IDX, Berita Satu, MNC Shop Signature, Shanghai Dragon, Jiangsu TV, Human TV, Anhui, DW, CGTN, CGTN Documentary dan masih banyak yang lainnya.

Selain itu, pengguna juga bisa menyaksikan berbagai judul original series Vision+ di mana tidak bisa ditemukan di platform lain, seperti original series Vision+ Dunia Maya yang rilis tanggal 2 Juli 2021 yang dibintangi oleh Aurora Ribero, Achmad Megantara, Ajil Ditto, Laura Theux dan masih banyak lagi. Dan yang terbaru Vision+ merilis originals dengan genre family adventure berjudul Joe & Robot Kopi yang menceritakan petualangan Joe, Clara, dan Rori (Robot Kopi) dalam menghadapi dua kriminal Jindul dan Pilus. Agar pengguna Vision+ bisa mengakses konten premium channel dan juga lebih banyak lagi konten video on demand (VOD), pengguna dapat meng-upgrade menjadi Vision+ Premium yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 (tujuh) hari, atau pun bisa menggunakan paket lainnya dengan berbagai pilihan metode pembayaran. Clarissa menambahkan, “Sesuai dengan tagline Vision+ yaitu Happiness, Anytime, Anywhere, pengguna akan dipuaskan dengan segala konten yang ditawarkan, mulai dari sederetan original series, koleksi video on demand (VOD) dengan 10.000 jam tayang, channel terlengkap, mulai dari channel lokal, internasional dan channel premium, yang semuanya hanya dapat dinikmati di Vision+.” Segera unduh dan akses #visionplus di Google Play Store dan App Store atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!