Menonton adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh banyak orang untuk mengisi waktu luang bersama keluarga pada saat weekend.

Untuk itu, aplikasi streaming dengan konten tayangan terbaik Vision+ --unit bisnis dari PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV)-- menghadirkan ragam rekomendasi konten yang cocok untuk ditonton di saat weekend. Salah satu tema yang cocok untuk ditonton untuk mengisi waktu di akhir pekan adalah konten-konten yang bertemakan keluarga.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan, “Vision+ memiliki tagline 'Happiness, Anytime, Anywhere'. Tagline ini menjadi dasar bagi Vision+ untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik untuk penggunanya. Dengan rekomendasi bertemakan keluarga ini, diharapkan Vision+ dapat menghadirkan happiness ke dalam keluarga.”

Clarissa melanjutkan, "Weekend merupakan waktu yang tepat untuk diisi bersama keluarga. Untuk itu, video on demand (VOD) bertemakan keluarga yang Vision+ rekomendasikan sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga.”

Berikut rekomendasi konten #Vision+ bertemakan keluarga yang bisa menemani akhir pekan Anda bersama keluarga:

1. TITUS (Mystery of the Enygma)

Film ini menceritakan tentang petualangan Titus menjadi seorang detektif yang dibantu oleh dua orang temannya, yaitu Bobit, si pesulap kelinci dan Fyra, si pilot amatir yang gemar berpetualang.

Dalam petualangan ini, mereka bersama-sama akan membongkar kejahatan yang terjadi di Kota Steamburg. Penelusuran dan petualangan ini membuat mereka harus menghadapi seekor kucing bernama Bulpan, penjahat yang sangat lihai.

Film yang diproduksi oleh MNC Animation ini menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk produksinya. Keinginan saat membuat film ini adalah agar para penonton di Indonesia bisa mendapatkan pengalaman baru pada film animasi buatan anak bangsa. Tidak hanya itu, selain menarik untuk ditonton, film animasi ini pun mampu memberikan nilai-nilai positif pada para penontonnya, khususnya anak-anak Indonesia.

Film ini menampilkan Arbani Yasiz sebagai pengisi suara Titus, Ranty Maria sebagai pengisi suara Fyra, Lukman Sardi sebagai pengisi suara Bobit dan juga Robby Purba sebagai pengisi suara Bulpan.

2. Koki-Koki Cilik 1

Yang kedua ada Koki-Koki Cilik. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Bima yang ingin mengikuti acara Cooking Camp, sebuah kompetisi masak ternama yang dipimpin oleh Chef Grant. Lalu di suatu kesempatan Bima berhasil untuk mengikuti acara Cooking Camp. Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kompetisi tersebut dan mendapat gelar The Little Chef.

Film tentang anak-anak ini merupakan film yang digarap oleh sutradara Ifa Isfansyah. Film ini berhasil menggabungkan unsur drama dan komedi dalam sebuah film anak yang dapat menghibur Anda semua.

3. Koki-Koki Cilik 2

Lalu Anda bisa melanjutkan dengan film berjudul Koki-Koki Cilik 2.Berbeda dengan film Koki-Koki Cilik sebelumnya, pada film kali ini menceritakan tentang para koki-koki cilik yang berjuang untuk mempertahankan camp-nya dengan berbagai cara.

Berawal dari berkumpulnya para alumni Cooking Camp yang berencana mengisi waktu liburnya dengan bertemu Chef Grant (Ringgo Agus Rahman). Namun sayang sekali mereka harus menerima kenyataan bahwa camp-nya harus ditutup.

Mengetahui hal tersebut Bima dan kawan-kawannya tidak tinggal diam, mereka harus membantu membangkitkan semangat Chef Grant dan berencana untuk membuka kembali camp-nya. Tapi semua itu tidak akan mudah karena mereka harus menghadapi Evan, seseorang yang akan mengganggu mereka agar tidak berhasil membangun kembali Cooking Camp.

4. Dunia Maya (Original Series Vision+)

Selanjutnya original series Dunia Maya menceritakan tentang kehidupan seseorang bernama Maya yang memiliki cita-cita untuk menjadi cantik, kaya dan populer. Maya sudah mencoba semua hal untuk mewujudkan cita-citanya namun tetap gagal.

Di suatu hari dia dan Kevin menemukan ide gila yaitu menjadikan dirinya seorang YouTuber. Tidak disangka, ide tersebut berhasil membuat Maya berhasil mewujudkan cita-citanya. Dirinya berhasil menjadi populer dan menjadi pusat perhatian orang-orang.

Original series terbaru dari Vision+ ini disutradarai Aldo Swastia dan dibintangi sederet aktor ternama, seperti Aurora Ribero (Maya), Achmad Megantara (Ardi), Ajil Ditto (Kevin), Laura Theux (Misya), Khiva Ishak (Julio), Ali Fikry (Miko), dan Karina Suwandi (Mariska).

5. Preman Pensiun The Movie

Dan untuk rekomendasi yang terakhir ada film Preman Pensiun The Movie. Mungkin sudah tidak asing lagi mendegar kata Preman Pensiun, sebuah sinetron yang sudah hadir pada 2015. Sinetron yang berhasil mengambil hati para penontonnya kini hadir dalam film layar lebar yang berjudul Preman Pensiun The Movie.

Menceritakan tentang perselisihan antar anak buah Kang Mus, yaitu Gobang dan Dikdik. Pada film ini Gobang berusaha untuk membalas perbuatan Dikdik yang telah membunuh adik iparnya.

Gobang merencanakan semuanya dan mengajak para rekan-rekannya yang juga merupakan anak buah Kang Mus. Sebuah rencana balas dendam yang tidak diketahui oleh Kang Mus.

Sedikit demi sedikit rencana Gobang dan teman-temannya berhasil. Namun Kang Mus tidak tinggal diam. Saat berita tersebut masuk ke telinga Kang Mus, dirinya langsung turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Itu semua karena Kang Mus merasa bahwa dirinya yang paling bertanggung jawab atas perbuatan mantan anak buahnya.

Nah, bagaimana lima rekomendasi tayangan video on demand (VOD) dari Vision+ tadi? Tidak hanya rekomendasi video on demand (VOD) yang bertemakan keluarga, pengguna juga dapat menyaksikan koleksi video on demand (VOD) lainnya dengan total 10.000 jam tayang, serta pengguna juga bisa live streaming free to air (FTA) dengan channel TV lokal terlengkap, dan juga ada fitur catch up yang memungkinkan untuk menyaksikan tayangan sampai 7 hari ke belakang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!