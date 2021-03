SEOUL - Park Min Young dan Song Kang berpotensi untuk adu akting dalam drama terbaru JTBC, Cruel Story of Office Romance. Terkait pemberitaan tersebut, Namoo Actors selaku agensi kedua aktor tersebut pun buka suara.

“Park Min Young dan Song Kang mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, keduanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Selasa (9/3/2021).

Drama Cruel Story of Office Romance berkisah tentang pekerjaan dan romansa di antara pekerja layanan perkiraan cuaca. Park Min Young ditawari untuk berperan sebagai Jin Ha Kyung, perempuan cerdas, dengan kepribadian dingin dan sensitif.

Sementara Song Kang dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Lee Si Woo, seorang pria yang terlihat ceroboh dan bodoh namun memiliki IQ di atas 150. Dia juga digambarkan sangat berdedikasi pada pekerjaannya.

Drama Cruel Story of Office Romance akan diarahkan oleh Cha Young Hoon, sutradara di balik drama populer When the Camellia Blooms. Dia berkolaborasi dengan penulis skenario Sun Young.

Jika Park Min Young menerima tawaran ini, maka Cruel Story of Office Room akan menjadi proyek layar kaca perdananya setelah lebih dari setahun. Drama I’ll Go to You When the Weather is Nice merupakan drama terakhir yang dibintanginya.

Sementara Song Kang akan merilis dua drama pada bulan ini: Love Alarm 2 dan Navillera. Tak hanya Cruel Story of Office Room, dia juga ditawari untuk membintangi I Know But yang diadaptasi dari webtoon berjudul serupa.

Drama tersebut berkisah tentang seorang perempuan bernama Na Bi yang tak percaya pada cinta namun ingin mencoba untuk berpacaran. Di lain pihak, ada Jae Eon yang berpikir bahwa pacaran menyusahkan, namun kerap menggoda lawan jenis.

Proyek itu diarahkan oleh sutradara Kim Ga Ram yang bekerja sama dengan penulis skenario Jung Won. Song Kang berpotensi untuk beradu akting dengan Han So Hee dalam drama tersebut.*

