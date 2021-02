SEOUL - Aktris Go Min Si menerima kejutan manis dari Song Kang, lawan mainnya dalam serial Sweet Home. Lewat Instagram, dia memamerkan truk kopi yang dikirimkan aktor 26 tahun itu ke lokasi syuting Mount Jiri.

Pada truk kopi itu ada banner bertuliskan, “Aku menyemangati sutradara Lee Eung Bok, aktris Go Min Si, beserta seluruh aktor dan kru Mount Jiri.” Tak hanya satu, Song Kang menyemangati sang aktris dengan banner lainnya.

“Aku berharap, di cuaca yang dingin ini kalian tetap sehat. Nikmatilah minuman ini dan selesaikan syuting dengan baik. Aku berharap syuting Mount Jiri bisa berjalan dengan baik,” ungkap Song Kang.

Bersama unggahannya tersebut, Go Min Si pun mengungkapkan rasa syukurnya kepada hadiah sang aktor. “Terima kasih Kang. Kau memilih foto yang bagus. Aku akan menikmati kopi ini dan syuting dengan baik.”

Keterlibatan aktris 25 tahun tersebut dalam Mount Jiri diumumkan tim produksi drama tersebut pada 10 September 2020. Bersamanya, tim produksi juga mengumumkan keterlibatan aktor Oh Jung Se (It’s Okay to Not Be Okay) dan Sung Dong Il (It’s Okay That’s Love).

Ketiga aktor tersebut, bergabung dengan Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon yang menjadi aktor utama Mount Jiri. Kisahnya tentang seorang ranger profesional di Pegunungan Jiri. Dengan keahliannya, ranger wanita itu menyelamatkan orang-orang yang tersesat dalam hutan. Drama baru Go Min Si ini dijadwalkan tayang di tvN pada semester I-2021. Belum ada tanggal rilis pasti untuk drama tersebut.