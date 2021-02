JAKARTA - Sungguh Cinta merupakan sebuah film pendek tentang perjalanan cinta seorang perempuan. Menariknya, film ini digarap oleh sederet penyanyi muda berbakat, dari Glenn Samuel, Elmatu, Mahen, hingga Novia Bachmid yang berkolaborasi dengan Roommate Project.

Film ini merupakan perjalanan cinta yang sungguh-sungguh ada, merasa rindu dan ada yang salah. Film pendek ini mengajarkan arti pengorbanan untuk cinta. Di dalam film pendek tersebut Glenn Samuel, Mahen dan Elmatu juga menyanyikan lagu bertema cinta.

Dalam video tersebut, Novia Bachmid yang berperan sebagai seorang perempuan juga turut berkomentar. Ia mengatakan ini kali pertamanya belajar berakting dan menjalankan peran sebagai seseorang yang terlibat cinta segitiga. Ia juga berharap para penggemar menyukainya.

“Pertama kali belajar akting jadi cinta segitiga. But i'm trying my best!! Semoga pada sukak yaa ;*)) Dan congrats untuk kak Glenn Samuel, Petrus Mahen, El Matu you'll are awesome proud,” ungkap Novia Bachmid di kolom komentar video yang diunggah di YouTube channel Glenn Samuel tersebut.

Penasaran seperti apa film pendek Sungguh Cinta? Yuk tonton di YouTube channel Glenn Samuel sekarang!*

