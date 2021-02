SEOUL - SBS memberikan bocoran tentang musim kedua drama populer The Penthouse. Perwakilan stasiun TV itu memastikan Joo Dan Te yang diperankan Uhm Ki Joon akan semakin jahat pada musim kedua ini.

“Joo Dan Te akan terus melakukan kesalahan yang melampaui batas. Sesuatu yang tak dapat dibayangkan penonton. Kami berharap, penonton bisa menantikan The Penthouse 2,” ujar perwakilan Studio S sebagai rumah produksi drama itu seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (6/2/2021).

Dalam foto stills yang dirilis SBS pada 6 Februari 2021, tampak Uhm Ki Joon mengenakan setelan jas mewah dengan senyum mengembang. Dalam foto itu, sang aktor memperlihat kepercayaan diri dan karisma Joo Dan Te.

Pada foto berbeda, dia tampak memberikan tatapan kosong tanpa ekspresi. “Lewat aktingnya, Uhm Ki Joon berhasil memberikan warna dan gaya unik untuk Joo Dan Te. Dia menjadi alasan kenapa penonton tertarik dengan The Penthouse,” imbuh staf Studio S.

Selain Uhm Ki Joon, The Penthouse 2 juga masih dibintangi para aktor dari musim pertama, seperti Eugene, Lee Ji Ah, dan Kim So Yeon. Sekuel The Penthouse akan kembali tayang pada 19 Februari 2021.*

