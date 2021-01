SEOUL - SBS akhirnya menyelesaikan penayangan musim pertama The Penthouse dengan pencapaian sangat memuaskan. Nielsen Korea mencatat, episode pamungkas drama itu mendulang rating 23,6 dan 28,8 persen untuk dua bagiannya.

Hasil itu, melonjak cukup drastis dibanding rekor rating The Penthouse sebelumnya, yang hanya 24 persen. Drama yang dibintangi Kim So Yeon, Eugene, dan Lee Ji Ah itu memang memulai debutnya dengan cukup mulus dengan rating 10 persen.

Kemudian pada Desember 2020, popularitas drama besutan sutradara Joo Dong Min itu melesat hingga melampaui rating 20 persen. Musim pertama mengakhiri masa tayangnya pada 5 Januari 2021 dan akan berlanjut hingga dua musim lagi ke depannya.

Sementara itu, Kim So Yeon mengaku, dia dan tim produksi sudah mulai syuting The Penthouse 2. “Aku kembali bersemangat saat membaca plot mengejutkan dalam skenario musim kedua. Aku berharap penonton menantikan The Penthouse 2,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (6/1/2021).

Performa ciamik The Penthouse tersebut tak mampu dikejar para pesaingnya yang tayang di hari yang sama, Senin dan Selasa. Drama KBS, Royal Secret Agent misalnya, hanya membukukan rating 4,9 dan 6,5 persen untuk kedua bagiannya. Sementara di platform TV kabel, drama Awaken yang ditayangkan tvN mendapatkan rating sebesar 4,6 persen, tak bergerak dari episode sebelumnya. Sementara serial Live On yang ditayangkan JTBC tak tayang karena program khusus.