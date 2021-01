LOS ANGELES - Tampilan mengejutkan diperlihatkan The Weeknd. Mantan kekasih Bella Hadid itu diduga diam-diam telah melakukan operasi plastik di bagian wajah.

Spekulasi itu muncul setelah The Weeknd merilis video klip lagu Save Your Tears. Dalam video klip lagu dari album After Hours itu, bibir pemilik nama asli Abel Tesfaye tersebut terlihat lebih berisi dan pipi lebih cekung, dengan tulang lebih menonjol.

Menyusul penampilan di video klip Save Your Tears, The Weeknd mengunggah foto selfie di Instagramnya pada 6 Januari lalu. Seperti di video klip, wajah The Weeknd juga berbeda dari sebelumnya.

Tak ayal, fans menduga ia telah melakukan operasi plastik. Walaupun semuanya masih belum jelas, namun tak sedikit fans yang mengutarakan kekecewaan mereka.

"Satu lagi selebriti yang menjadi korban operasi plastik. Menyedihkan sekali. Sebelumnya dia sangat tampan," komentar @katierenee_10 di Instagram The Weeknd. "Lebih baik ini hanya tampilan palsu. Aku tidak sedang dalam mood untuk bercandam," sambung @bk_serena. "Ini sangat menakutkan," tambah @richardfairliemusic. Mengutip New York Post, Jumat (8/1/2021), perwakilan The Weeknd hingga kini masih belum memberikan klarifikasi. Ada kemungkinan tampilan The Weeknd tersebut adalah hasil CGI atau make up, mengingat ia sempat bekerja sama dengan Prosthetic Renaissance, sebuah studio yang fokus pada efek riasan yang sempat bekerja sama dengan sang penyanyi.