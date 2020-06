LOS ANGELES - The Weeknd ambil bagian dalam protes kematian George Floyd. Pelantun Blinding Lights tersebut memberikan sumbangan USD500 ribu atau sekira Rp7 miliar.

Sumbangan tersebut diberikan kepada 3 organisasi pendukung demonstrasi anti-rasisme yang saat ini tengah terjadi di Amerika Serikat. Sebanyak masing USD200 ribu (Rp2,8 miliar) diberikan kepada Black Lives Matter Global Network dan The Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative, sementara sisanya kepada National Bail Out.

The Weeknd pun meminta orang-orang kaya lain yang mampu untuk ikut menyumbang. Sementara bagi mereka yang tak mampu, The Weeknd meminta untuk mendukung dengan cara lain.

"Terus dukung saudara-saudariku kita di sana yang mempertaruhkan segalanya untuk mendukung perubahan yang sebenarnya untuk kehidupan kaum Afro-Amerika," tulis The Weeknd di Instagram, seperti dikutip pada Rabu (3/6/2020).

"Mengajak semua orang yang punya uang untuk berdonasi yang besar da besar. Dan jika kalian tidak punya, berikan sebisamu walau hanya dalam jumlah kecil #blacklivesmatter," sambungnya.

Sejak kematian George Floyd pada 25 Mei 2020, banyak selebriti yang memberikan dukungan pada demonstrasi yang terjadi di Negeri Paman Sam. Beberapa juga berdonasi ke keluarga George Floyd dan berbagai organisasi untuk mendukung kampanye #BlackLivesMatter.

