LOS ANGELES - The Weeknd berhasil mencatatkan namanya sebagai artis dengan pendengar bulanan terbanyak di Spotify. Pada 23 Januari 2022, pelantun Save Your Tears mendominasi Global Spotify dengan 85,6 juta pendengar.

Mengutip NME, Selasa (25/1/2022), pencapaian tersebut sekaligus memecahkan rekor yang dipegang Justin Bieber sebelumnya. Hingga Agustus 2021, suami Hailey Baldwin itu diketahui memiliki 83,3 juta pendengar di Spotify.

Rekor itu ditorehkannya setelah merilis album studio kelima miliknya, ‘Dawn FM’, pada 7 Januari silam. Album itu bahkan berhasil mendominasi tangga lagu Spotify sebagai album teratas di seluruh dunia dan Amerika Serikat.

Dalam album tersebut, The Weeknd menggaet Tyler, The Creator, Lil Wayne, dan Oneohtrix Point Never untuk berkolaborasi. Sementara aktor Jim Carrey digaetnya untuk tampil sebagai pengisi narasi.

Selain itu, album tersebut juga menarik perhatian penggemar karena keberadaan lagu Here We Go Again. Lagu itu disinyalir menceritakan kisah romansa musisi bernama asli Abel Makkonen Tesfaye itu dengan aktris Angelina Jolie.

Romansa The Weeknd dan aktris Eternals itu pertama kali mencuat ketika mereka terekam kamera makan malam bersama pada Juli 2021. Namun hingga kini, baik sang musisi maupun ibu enam anak itu enggan menanggapi isu kedekatan mereka.”*

