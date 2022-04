SEOUL - Jung Ho Yeon menjadi bintang video klip single terbaru The Weeknd, Out of Time, pada 1 April 2022. Hal itu dibocorkan sang musisi lewat potongan video yang memperlihatkan dia dan aktris Squid Game itu berpegangan tangan di dalam lift.

Bersama video itu, mantan kekasih Bella Hadid tersebut menuliskan caption berbunyi, “Akan rilis: Selasa.” Dia juga menambahkan emoji jam pasir dan menautkan unggahan itu ke akun Instagram sang aktris.

Potongan video klip serupa juga diunggah The Weeknd di Insta Story. Lagu Out of Time akan menjadi bagian dari album studio kelima sang musisi, ‘Dawn FM’. Video klip single baru sang musisi akan dirilis pada 5 April 2022.

Unggahan tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari warganet. “Kolaborasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya,” ujar akun @flowteets. “Aku enggak sabar menunggu single ini keluar,” kata akun @liparoyale menambahkan.*

