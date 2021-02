LOS ANGELES - Penyanyi The Weeknd berhasil mencuri perhatian sepanjang pertunjukan paruh waktu Super Bowl di Tampa pada 7 Februari 2021 waktu setempat. Dia menampilkan beberapa lagu hits miliknya termasuk Starboy, The Hills, dan I Feel It Coming.

Dia tampak mengenakan jas berwarna merah terang. Penampilannya semakin semarak dengan penari latar yang mengenakan perban di kepala dan masker. Merek juga mengenakan jadi berwarna senada dengan The Weeknd.

Melansir laman WKOW, Senin (8/1/2021) mantan kekasih Selena Gomez tersebut membuka pertunjukan dari atas tribun di Stadion Raymond James dan mengakhiri penampilannya di lapangan. Dia tampak menguasai seluruh stadion lantaran terbatasnya tamu di tengah pandemi Covid-19.

Menariknya lagi, warganet juga sempat menjadikan cuplikan penampilannya sebagai meme di Twitter. Saat beralih menyanyikan lagu hit 2018-nya, Can't Feel My Face, The Weeknd tampak kebingungan di belakang panggung.

Pengguna Twitter pun memanfaatkan momen tersebut dan mengubahnya menjadi meme.

"Saya ketika berusia 5 tahun di supermarket dan mencari ibu saya," kata salah satu warganet sambil membagikan video The Weekend tengah kebingungan.

The Weeknd menjadi penampil ke-55 di acara kejuaraan sepak bola paling populer di Amerika. Dia juga menjadi performer pertama di pertunjukan paruh waktu Super Bowl berkonsep virtual. Tahun lalu, Super Bowl menampilkan Jennifer Lopez dan Shakira yang dilangsungkan sebulan sebelum lockdown pandemi Covid-19.

(aln)