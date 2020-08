JAKARTA – The Weeknd belum lama ini menggelar konser virtual di aplikasi TikTok, The Weeknd Experience. Konser tersebut diadakan Rabu 7 Agustus dan ditayangkan ulang pada Senin 10 Agustus 2020.

Konser ini disaksikan lebih dari 2 juta pengguna TikTok. Bahkan, video konser ini disaksikan lebih dari 275 ribu penonton pada waktu yang bersamaan. Jumlah ini pun membuat rekor baru di TikTok. Selain itu, video dengan tagar #TheWeekndEXP juga mencapai diramaikan oleh 1.3 juta akun.

DIlansir dari Variety, The Weeknd Experience juga berhasil menggalang dana Equal Justice Initiative sebesar USD350 ribu. Dana didapat dari penjualan merchandise. Equal Justice Initiative adalah kampanye mengakhiri penahanan masal di AS, menentang ketidakadilan rasial dan ekonomi, serta melindungi hak asasi warga AS.

The Weeknd hadir dalam bentuk digital-avatar dan menyanyikan hits miliknya seperti Blinding Lights dan In Your Eyes.

Tidak hanya untuk isu rasisme di AS, The Weeknd juga menggalang dana untuk korban ledakan di Beirut, Lebanon beberapa waktu lalu. Ia pun mendonasikan USD300 ribu pada Global Aid pada Rabu (12/10).

Hal ini diungkapkan oleh manajernya, Wassim “Sal” Slaiby, yang juga kelahiran Lebanon. “Aku sungguh bangga dan bersyukur bisa bekerja dengan artis yang memiliki kepedulian yang begitu dalam terhadap dunia dan saat ini untuk saudara-saudari kita di Lebanon yang menderita dan membutuhkan bantuan kita,” tulisnya.

“Aku ingin berterima kasih pada saudaraku @theweeknd atas kebaikannya dan tindakannya telah menyumbang USD300 ribu untuk kampanye Global Aid bagi Lebanon,” tambah suami Rima Fakih ini, yang juga kelahiran Lebanon. Selain donasi untuk korban ledakan Lebanon dan isu rasisme di AS, penyanyi dengan nama asli Abel Tesfaye ini juga menyumbangkan USD200 ribu untuk kampanye Black Lives Matter Global Network. Di masa pandemi Covid-19 ini, The Weeknd juga menyumbangkan USD500 ribu untuk MusiCares Covid-19 serta para petugas medis di Scarborough Health Network.

