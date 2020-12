JAKARTA - Sebagai juri The Next Didi Kempot, Via Vallen, Danang dan Inul Daratista dikenal tak hanya memiliki kemampuan vokal di atas rata-rata, namun juga sangat teliti, tegas dan selalu berusaha mengeluarkan potensi vokal terbaik dari para talenta muda berbakat.

Maka ketika mereka selesai menyaksikan penampilan dari Alya asal Boyolali yang dinilai sempurna, Via Vallen, Danang dan Inul Daratista tak segan-segan untuk standing ovation. “Aku melihat Alya ini as a performer ya, sebagai penampil yang baik. Keren ya, bisa masuk dalam lagunya. Kadang centil, kadang strong. Aduh, benar-benar paket lengkap menurut aku. Color vokal Alya masih belum ada di The Next Didi Kempot," ucap Danang antuasias dengan sangat bersemangat (17/12/20).

Antusiasme dari ketiga Juri ini menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan penampilan bernyanyi pop jawa dan campursari terbaik kepada kita semua. Tidak hanya selektif dalam menilai performa yang menghibur dari talenta berbakat yang tampil, Via Vallen, Inul Daratista dan Danang ternyata memiliki hati yang lembut dan mengundang simpati pemirsa GTV.

Bahkan Danang sempat menitikkan air mata ketika melihat hubungan Arli asal Purwokerto dan ibunya. Danang kembali teringat dengan perjuangannya dulu mewujudkan mimpi menjadi penyanyi ditemani oleh sang ibunda, sama seperti Arli. Raut muka Via Vallen dan Inul Daratista pun terlihat berempati dan terlihat berkaca – kaca.

Via Vallen, Inul Daratista, Denny Caknan, Danang Pradana dan Nur Bayan adalah Juri terambyar yang saat ini menghiasi panggung The Next Didi Kempot, sebuah program talent search terbaru besutan GTV. Dengan ikatan kolaborasi mereka yang tidak hanya kuat namun juga sangat kompak, kelima Juri akan menyeleksi talenta berbakat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. The Next Didi Kempot mempunyai standard yang sangat kompetitif karena dari 6 talenta muda berbakat yang tampil, hanya 1 orang saja yang berhak lolos ke babak Jagoan Manggung. Memiliki teknik bernyanyi saja tidak cukup, para talenta muda berbakat dituntut untuk bisa menjiwai isi lagu dari lagu pop jawa ataupun campursari yang mereka bawakan. Dipandu bersama Irfan Hakim dan Andhika Pratama yang berperan sebagai host, para juri siap untuk menggali karakter dan sisi lain kehidupan para kontestan dengan sangat baik. Terkadang nuansa penuh canda dan keakraban yang hadir membangun suasana, terkadang nuansa yang begitu intim menggugah rasa haru yang muncul di tengah meriahnya suasana. Tak heran talent search The Next Didi Kempot lansung diminati pemirsa Indonesia dengan pencapaian angka rating yang semakin meningkat pada setiap episodenya! The Next Didi Kempot GTV memberikan hiburan dengan suasana Rabu Ambyar di ruang keluarga pemirsa Indonesia. Aksi para jurinya patut dinanti dan cerita para kontestannya yang bisa menginspirasi menjadi tontonan keluarga yang layak dinikmati. Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV hari setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.